¡Movimiento bomba! Jhon Durán tendría negociaciones para ir a un gigante mundial

Este mes se cumple un año desde la llegada de Jhon Jader Durán al fútbol de Europa de la mano del Aston Villa. El delantero antioqueño, que hace un par de semanas cumplió recién 20 años, se ha ido asentando de a poco en el equipo de la Premier League.

Entre octubre y noviembre, Durán fue foco de un rumor en Inglaterra que indicaba posibles problemas con Unai Emery, pues el delantero no tuvo minutos en seis partidos consecutivos entre Premier League y Conference League y apenas fue convocado en tres, pero luego todo quedó despejado con un nuevo voto de confianza de parte del entrenador.

Es más, Jhon Jader ingresó sobre el final del último partido del Aston Villa el sábado pasado contra Burnley y dio la asistencia para el gol del agónico triunfo 3-2 que tiene al equipo en el segundo lugar de la tabla de la Premier League detrás de Liverpool.

Más allá de las oportunidades que tiene Durán en los 'villanos', no pasa de los minutos finales de cada partido, pues el titular fijo en la delantera es Ollie Watkins, y por eso, no se descarta que el colombiano salga cedido a préstamo en este periodo de transferencias para ganar experiencia en otro equipo.

Aunque se pensaba que podía ser en uno de menor categoría para tener más chances de jugar, los últimos rumores indican que podría ir a un histórico del fútbol mundial.

Jhon Jader Durán interesa al Milan de Italia

De acuerdo al reconocido periodista italiano Gianluca Di Marzio, Jhon Jader Durán fue ofrecido al Milan, cuyos directivos y cuerpo técnico ven con buenos ojos la incorporación después de analizar el potencial del jugador. No obstante, en este momento la operación no es sencilla porque el 'rossonero' no tiene cupos disponibles para jugadores extracomunitarios y debe desprenderse de un futbolista con esta condición para abrirle espacio al antioqueño.

El periodo de transferencias de invierno en Europa recién inició este lunes, por lo que queda todo un mes por delante para que existan novedades en esta negociación y pueda concretarse el paso de Durán al Milan, que sin duda sería un movimiento bastante interesante para él, pues el club italiano necesita de un delantero joven de garantías que le haga competencia al veterano Olivier Giroud y pueda quedarse con el puesto.

Así le ha ido a Durán esta temporada con Aston Villa

Jhon Jader Durán registra 21 partidos disputados en la actual temporada con Aston Villa de los cuales ha sido titular apenas en seis y ninguno de ellos ha sido en Premier League. Por eso y ante la necesidad del Milan de un delantero de sus características, este movimiento aparece como una buena oportunidad de tener más chances de jugar y de demostrar todo su talento y proyección, y más si se trata de un gigante mundial.

