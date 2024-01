La noticia que ilusiona a Millonarios con el sueño de fichar a Falcao García

Con el inicio del 2024 también se dio apertura a uno de los periodos más entretenidos de la temporada en el fútbol mundial: el periodo de transferencias de jugadores en Europa. Seguramente que en las próximas semanas se darán movimientos interesantes que acapararán la mirada de los amantes del balompié en todo el mundo.

Aunque en esta época del año no hay fichajes de mucho renombre usualmente, en esta ocasión se mirará con atención con lo que puede pasar de cara a la ventana de junio, pues desde este lunes, muchos jugadores que terminan contrato en seis meses ya pueden negociar su futuro con cualquier otro equipo, como es el caso de Kylian Mbappé, quien no ha renovado su vínculo que vence a final de temporada con el PSG.

En cuanto a jugadores colombianos respecta, una de las más grandes expectativas está centrada con lo que podría pasar con Falcao García, el máximo ídolo del fútbol del país del último tiempo. El vínculo del 'tigre' con Rayo Vallecano finaliza esta temporada y todo indica que no renovará, pero los interrogantes pasan por cuál será el futuro del delantero.

En poco más de un mes, el 10 de febrero, Falcao cumplirá 38 años y todavía es una incógnita su prioridad para gozar lo que seguramente serán las últimas temporadas de su carrera. Por eso, una hipotética primera etapa en el fútbol colombiano no parece ser una locura y más viendo su actualidad. En la actual campaña, el samario apenas ha jugado 233 minutos (menos de tres partidos completos) distribuidos en 12 encuentros entre liga de España y Copa del Rey.

Al pensar sobre la chance de jugar en el FPC, el único equipo que pasa por la mente de Falcao García es Millonarios, del que es confeso hincha desde pequeño. Es más, en junio pasado hubo conversaciones entre el jugador y los directivos del club en Madrid, pero no se llegó a un buen puerto ante las dificultades para salir con contrato vigente en Rayo Vallecano por un año más.

Falcao bajó ilusión de jugar en el fútbol colombiano

Sin embargo, los hinchas del 'embajador' no pierden la fe y se ilusionan luego de conocerse que Falcao no renovará definitivamente con Rayo y a partir de este lunes puede negociar con cualquier equipo para continuar su carrera a partir de junio. ¿Volverán a haber conversaciones con el elenco bogotano?.

Asún así parece bastante difícil que el 'tigre' empaque sus maletas para jugar en Colombia. Hace un par de semanas nada más, el propio delantero reconoció que si bien tuvo diálogos con Millonarios, el secuestro del papá de Luis Díaz hace tres meses y en general toda la situación de seguridad del país, lo puso a pensar sobre venir a jugar en el FPC pensando en la calidad de vida para su esposa y sus hijos y más después de estar acostumbrados a vivir en Europa por más de 12 años.

"Yo he analizado cerrar mi carrera deportiva en Argentina o Colombia, pero es una decisión no solo deportiva. Lo de Millonarios se habló en su momento, pero por ahí las condiciones no estaban dadas, hay que ver la situación del país cómo está. Al final son temas que uno tiene que sopesar y ponerlos sobre la balanza", dijo Falcao García en diálogo con Telepacífico el 18 de diciembre.