Mourinho estalla contra Jhon Durán tras partido de Champions: "Tiene problemas"

Jhon Jader Durán volvió a ser tendencia en Europa, pero no precisamente por un gol o una gran actuación.

El delantero colombiano protagonizó un difícil momento en el partido entre Benfica y Fenerbahce por la fase previa de la UEFA Champions League, un duelo que dejó al club portugués con la clasificación tras ganar 1-0.

Además del resultado, el encuentro estuvo marcado por el fuerte choque entre Durán y su compatriota Richard Ríos al minuto 65’, lo que encendió las alarmas. El atacante salió con molestias físicas y su rendimiento fue duramente cuestionado.

Mourinho fue contundente sobre el momento de Jhon Durán

Tras el partido, José Mourinho, técnico del Fenerbahce, no dudó en dar un diagnóstico sobre la situación del colombiano.

El portugués reconoció que Durán no atraviesa un buen momento y lanzó una crítica directa: “Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos. Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”.

Con esta declaración, Mourinho justificó por qué le dio prioridad al brasileño en el once titular, dejando en evidencia la preocupación que existe en el club turco sobre la adaptación y estado físico del atacante colombiano.

Richard Ríos, la otra cara de la moneda

Mientras Durán recibió cuestionamientos, Mourinho aprovechó para elogiar a otros futbolistas.

“Vimos que el Benfica tiene potencial y mucha fuerza física. Jugadores como Ríos y Barrenechea están a un nivel superior en cuanto a fuerza física que jugadores como Fred”, apuntó el entrenador.

Durán, en duda para la Selección Colombia

El panorama no es alentador para el delantero. Durán es seria duda en la lista de convocados de Néstor Lorenzo para los partidos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela, debido a que no estaría al cien por ciento físicamente.

La convocatoria se dará a conocer este jueves, y todo apunta a que el atacante podría quedar fuera para los partidos ante Bolivia y Venezuela, donde se definirá la clasificación al Mundial del 2026.