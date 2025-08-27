Jhon Durán ingresó desde el banco, le propinó codazo a Richard Ríos y salió lesionado

El duelo entre Benfica y Fenerbahce por la fase previa de la UEFA Champions League dejó un episodio inesperado con sello colombiano. Más allá del triunfo 1-0 del conjunto portugués que aseguró su clasificación a la fase de grupos, el partido tuvo un momento de tensión al minuto 65’, cuando Jhon Jader Durán y Richard Ríos, compañeros en la Selección Colombia, protagonizaron un fuerte choque en plena disputa del balón.

Durán, delantero del equipo turco, levantó el brazo en una acción dividida y terminó golpeando con el codo, aparentemente sin intención, el rostro de Ríos, quien cayó de inmediato al césped. La jugada obligó a detener el partido por varios segundos mientras el mediocampista del Benfica recibía atención y se quejaba ante el árbitro central, que solo advirtió la acción sin sacar tarjeta.

Benfica festeja el pase y Ríos gana protagonismo

El compromiso se definió gracias a un tanto de Karem Akturkoglu, suficiente para que Benfica sellara su clasificación a la Champions League con autoridad. Richard Ríos, titular y pieza clave en el medio campo, completó los 90 minutos y fue ovacionado por la afición local por su entrega y capacidad de recuperación tras el golpe.

Durán, frustración en la eliminación y disculpa implícita

Para Jhon Jader Durán la noche fue menos favorable. Ingresó en la segunda mitad buscando darle más profundidad ofensiva al Fenerbahce, pero no pudo evitar la derrota. Tras la acción del codazo, el colombiano extendió la mano en señal de disculpa hacia su compatriota, dejando claro que se trató de un accidente propio de la intensidad del juego.

Con el 1-0, Benfica se clasificó a la fase de grupos de la Champions League y Fenerbahce deberá conformarse con disputar la Europa League. Mientras Ríos vivirá el reto de competir contra la élite europea, Durán buscará ser protagonista en el segundo torneo continental más importante.