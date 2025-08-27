CANAL RCN
Deportes

Richard Ríos le ganó el duelo a Jhon Durán y Benfica se metió en Champions League

Benfica derrotó a Fenerbahce y de esta manera Richard Ríos se metió en la fase de grupos de la Champions League.

Richard Ríos
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
04:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Benfica de Portugal selló su clasificación a la fase de grupos de la UEFA Champions League tras vencer este miércoles 27 de agosto por 1-0 al Fenerbahce de Turquía en el decisivo duelo de la fase previa. Con esta victoria, el conjunto lisboeta se suma oficialmente al selecto grupo de clubes que disputarán la edición 2025-26 del torneo más prestigioso de Europa, y el colombiano Richard Ríos tendrá la oportunidad de medirse ante la élite del fútbol mundial.

El único tanto del compromiso lo marcó el turco Karem Akturkoglu, quien aprovechó un descuido defensivo y definió con precisión para asegurar el boleto del cuadro portugués. El mediocampista colombiano fue titular y jugó los 90 minutos, mostrando solidez en la mitad del campo y cumpliendo un papel clave para sostener el resultado en los momentos de presión.

La figura del fútbol colombiano que Benfica quiere como compañero de Richard Ríos
RELACIONADO

La figura del fútbol colombiano que Benfica quiere como compañero de Richard Ríos

Jhon Jader Durán, camino a la Europa League

La otra cara de la moneda la vivió Jhon Jader Durán, delantero colombiano que ingresó en los últimos 30 minutos con Fenerbahce, pero no pudo cambiar el rumbo del partido. Su equipo, al quedar eliminado de la Champions, disputará la fase de grupos de la UEFA Europa League, donde buscarán protagonismo en el segundo torneo más importante del continente.

Ríos da un paso gigante en su carrera internacional

La presencia de Richard Ríos en la Champions League representa un logro significativo tanto para su carrera como para el fútbol colombiano. El volante, consolidado en el esquema del Benfica, ahora tendrá la oportunidad de enfrentarse a rivales de primer nivel, lo que podría potenciar aún más su valor y proyección internacional. Mientras tanto, Durán intentará destacarse en la Europa League, un escenario igualmente exigente donde podrá demostrar su talento y seguir creciendo.

¿Cuál es el equipo más taquillero de Colombia? Supersociedades lo reveló
RELACIONADO

¿Cuál es el equipo más taquillero de Colombia? Supersociedades lo reveló

Con este resultado, el fútbol colombiano tendrá presencia en ambos torneos europeos, lo que habla del buen momento que atraviesan sus jugadores en el exterior.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

¿Cuáles son los equipos con las nóminas más caras del FPC? Junior está fuera del top 5

Selección de Venezuela

Venezuela no se guardó nada: convocatoria para enfrentar a Colombia y soñar con el Mundial

Millonarios

Millonarios, el club con más ingresos en el FPC con abismal diferencia al resto

Otras Noticias

Ofertas de empleo

Anuncian feria de empleo con 334 vacantes para trabajar en Regiotram de Occidente

Oportunidad laboral en Funza, Mosquera, Facatativá y Madrid con prioridad para mano de obra local.

Disidencias de las Farc

Capturan a Mandinga, cabecilla de las disidencias de las Farc en Norte de Santander

El cabecilla extorsionaba a población civil en municipios del Catatumbo.

La casa de los famosos

¡Bombazo inesperado! Reconocido influencer apostará 20 millones de pesos por Karina García

Francia

Hallan cinco cadáveres en el Sena en dos semanas: tenían signos de estrangulamiento y estaban semidesnudos

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?