Richard Ríos le ganó el duelo a Jhon Durán y Benfica se metió en Champions League

El Benfica de Portugal selló su clasificación a la fase de grupos de la UEFA Champions League tras vencer este miércoles 27 de agosto por 1-0 al Fenerbahce de Turquía en el decisivo duelo de la fase previa. Con esta victoria, el conjunto lisboeta se suma oficialmente al selecto grupo de clubes que disputarán la edición 2025-26 del torneo más prestigioso de Europa, y el colombiano Richard Ríos tendrá la oportunidad de medirse ante la élite del fútbol mundial.

El único tanto del compromiso lo marcó el turco Karem Akturkoglu, quien aprovechó un descuido defensivo y definió con precisión para asegurar el boleto del cuadro portugués. El mediocampista colombiano fue titular y jugó los 90 minutos, mostrando solidez en la mitad del campo y cumpliendo un papel clave para sostener el resultado en los momentos de presión.

Jhon Jader Durán, camino a la Europa League

La otra cara de la moneda la vivió Jhon Jader Durán, delantero colombiano que ingresó en los últimos 30 minutos con Fenerbahce, pero no pudo cambiar el rumbo del partido. Su equipo, al quedar eliminado de la Champions, disputará la fase de grupos de la UEFA Europa League, donde buscarán protagonismo en el segundo torneo más importante del continente.

Ríos da un paso gigante en su carrera internacional

La presencia de Richard Ríos en la Champions League representa un logro significativo tanto para su carrera como para el fútbol colombiano. El volante, consolidado en el esquema del Benfica, ahora tendrá la oportunidad de enfrentarse a rivales de primer nivel, lo que podría potenciar aún más su valor y proyección internacional. Mientras tanto, Durán intentará destacarse en la Europa League, un escenario igualmente exigente donde podrá demostrar su talento y seguir creciendo.

Con este resultado, el fútbol colombiano tendrá presencia en ambos torneos europeos, lo que habla del buen momento que atraviesan sus jugadores en el exterior.