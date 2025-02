Jhon Durán recorrerá 1.000 kilómetros diarios por amor: insólita situación en Al-Nassr

El pasado 31 de enero, Jhon Durán fichó oficialmente por Al-Nassr. El equipo comandado por Stefano Pioli desembolsó casi 80 millones de euros para hacerse con los servicios del prometedor delantero colombiano. El canterano de Envigado habría tomado la decisión de no vivir en Arabia Saudita por el estatus de la relación con su novia.

Durán, al igual que otras estrellas como Steven Gerrard o Jordan Henderson, decidió establecerse en Baréin, país vecino. "La decisión tendría que ver, según informa 'The Sun' con la legislación del país saudí que desaconseja la convivencia a parejas que no están casadas", así lo informó 'Sport'.

Pues bien, de confirmarse esta postura, el exjugador de los 'villanos' tendrá que volar tres horas diarias y recorrer una distancia cercana a los 1.000 kilómetros. Cabe resaltar que la ley fue permisiva con Cristiano Ronaldo, quien vive felizmente con Georgina Rodríguez en Riad.

Jhon Durán no vivirá en Arabia Saudita

"El ya exfutbolista del Aston Villa no va a residir en Riad, capital de Arabia Saudita y ciudad del Al-Nassr, sino que ha dicho que va a vivir en Baréin, el país fronterizo y cuya capital se encuentra a una hora y media en avión de Riad. Los medios ingleses ('The Sun') tiene miedo que al no estar casado con su novia, las autoridades saudís le puedan poner alguna pega; aunque vimos en el caso de Cristiano, que la ley dice una cosa luego se puede hacer la vista gorda con las estrellas del fútbol", empezó diciendo el diario 'Marca'.

"Con lo que va a cobrar en Al-Nassr, seguro que el flamante delantero colombiano se lo puede permitir, en su nueva aventura en el fútbol saudí", concluyó.

Jhon Durán: ¿Cuándo sería su debut con Al-Nassr?

El atacante nacido en Medellín, de escasos 21 años, debutaría este lunes 3 de febrero. Los dirigidos por Pioli recibirán a Al Wasl F.C. a partir de la 1:00 p. m. (Colombia), para disputar un duelo correspondiente a la séptima fecha del Grupo B de la AFC Champions League.