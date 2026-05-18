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¡Neymar estará en el Mundial 2026! Ancelotti lo incluyó en sus convocados

El técnico Carlos Ancelotti anunció a los 26 jugadores que representarán a Brasil en la Copa del Mundo de 2026.

Neymar Selección Brasil Mundial
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
04:08 p. m.
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Este 18 de mayo, millones de personas se conectaron en directo a las redes sociales oficiales de la Confederación Brasileña de Fútbol para conocer a los jugadores convocados para la próxima Copa del Mundo, pero la atención se la llevó el posible llamado de Neymar.

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Durante la gestión de Carlo Ancelotti al frente de esta selección, el goleador histórico de Brasil no ha sido considerado ni siquiera para un amistoso, pero siempre se mencionó que su convocatoria podría llegar si se encontraba al 100% de condiciones físicas.

La decisión final de Ancelotti con Neymar

Luego de dos horas de trasmisión oficial, finalmente el entrenador italiano confirmó el nombre de los 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellos, se oficializó que Ney estará disputando su cuarto Mundial.

Neymar, de 34 años, jugó los mundiales de 2014, 2018 y 2022, llegando máximo a las semifinales, por lo que tendrá una nueva oportunidad para darle la sexta estrella a su selección.

La convocatoria oficial de Brasil al Mundial

Porteros

  • Alisson
  • Ederson
  • Weverton

Defensas

  • Alex Sandro
  • Bremer
  • Danilo
  • Douglas Santos
  • Magalhaes
  • Roger Ibáñez
  • Leo Pereira
  • Marquinhos
  • Wesley

Volantes

  • Bruno Guimaraes
  • Casemiro
  • Danilo S.
  • Fabinho
  • Paquetá

Delanteros

  • Edrick
  • Martinelli
  • Igor Thiago
  • Luiz Enrique
  • Matheus Cunha
  • Neymar
  • Raphinha
  • Rayan
  • Vinicius Jr.

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