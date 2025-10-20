Ya firmó contrato: el primer jugador vendido tras la presentación de la Selección Colombia en el Mundial sub-20

Luego de que la Selección Colombia sub-20 lograra quedarse con el tercer lugar en la Copa del Mundo de la categoría en Chile, tras vencer a Francia en el último partido disputado, los jugadores estarán de regreso a sus respectivos clubes, tras una histórica presentación.

Varios de los futbolistas que representaron al país llegando hasta el podio mundial, ahora están en la mira de diferentes clubes en el fútbol colombiano y también a nivel internacional, por lo que se podrían presentar cambios drásticos en sus carreras. De hecho, ya estaría todo arreglado con el primer de ellos.

Colombia sub-20 y el primer jugador que cambiará de equipo

De acuerdo a lo reportado por el periodista Mariano Olsen, ya está todo arreglado para que el portero Jordan García, una de las grandes figuras del combinado nacional, dé el salto hacia el fútbol mexicano, donde sería compañero del capitán de la Selección Colombia de Mayores.

El guardameta de 20 años dejará a Fortaleza CEIF tras finalizar el actual semestre y se integrará a la pretemporada de 2026 con el Club León, donde actualmente milita James Rodríguez. Se informa que ya firmó su contrato luego de que se comprara el 80% de sus derechos deportivos en junio de este año y todo dependerá de los exámenes médicos en su momento.

García, quien fue formado en las categorías inferiores de Fortaleza, ya tiene 45 partidos disputados a nivel profesional, entre Liga, Copa y Torneo, por lo que esta exposición en el Mundial sub-20, sería su carta de presentación para llegar a pelear por un puesto a México.

Rumores en la Selección Colombia sub-20

El negocio por García estaba pactado hace meses, como lo explica Olsen. Asimismo, la estrella del equipo, Neyser Villarreal, ya había firmado su precontrato con Cruzeiro para unirse una vez se terminara su vínculo con Millonarios en diciembre de este año, aunque han aparecido nuevos rumores a su alrededor.

Se habla de que el goleador del equipo habría generado interés en las grandes ligas del fútbol europeo, incluso en el FC Barcelona, pero de momento no hay ofertas a Cruzeiro para un eventual cambio de rumbo antes de debutar con este club.