¡Enciendan la ‘tele’! Marruecos venció a Argentina y es campeón del Mundo sub-20

Repase el resumen y los goles del juego con el que Marruecos se coronó campeón del Mundo sub-20 frente a Argentina.

octubre 19 de 2025
07:58 p. m.
El fútbol africano escribió una página dorada este 19 de octubre, cuando la selección de Marruecos Sub-20 se consagró campeona del mundo tras derrotar 2-0 a Argentina en la gran final disputada en territorio chileno. Con este resultado, el combinado marroquí alcanzó su primer título mundial en la categoría, un logro histórico que confirma el crecimiento y la madurez futbolística de una generación que ilusiona a todo un continente.

Desafiando todos los pronósticos, Marruecos entró este domingo en la historia de los Mundiales Sub-20 al conquistar su primer título con una victoria 2-0 sobre la favorita Argentina en la final de Chile 2025, un logro que refleja el crecimiento del fútbol de ese país africano.

El atacante Yassir Zabiri, con un doblete a los 12 y 29 minutos, se encargó de los goles en el Estadio Nacional de Santiago, ante 43.253 espectadores, la mayoría volcados a apoyar a Marruecos, debutante en una instancia decisiva juvenil y la gran revelación del torneo.

Con este título, Marruecos se convirtió en el segundo país africano en un conquistar un Mundial Sub-20, un honor que hasta ahora solo poseía Ghana, campeón en 2009 en Egipto.

Argentina, presente en 18 de las 24 ediciones de la Copa Mundial Sub-20 y la selección más ganadora con seis títulos, no conquista el torneo desde 2007 en Canadá, haciendo aún más histórica la hazaña de los marroquíes.

Coanfitrión del Mundial 2030 junto a España y Portugal, Marruecos se ha mantenido en los reflectores desde su cuarto puesto en Catar 2022. Dos años después de esa gesta, el equipo Sub-23 masculino se colgó el bronce olímpico en París.

Y ahora la generación Sub-20, con el título en Chile, confirma el crecimiento sostenido del fútbol marroquí.

