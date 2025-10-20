Filtraron video de Argentina celebrando el Mundial Sub-20 antes de jugar contra Marruecos

El fútbol a veces castiga la soberbia y la confianza. La Selección Argentina Sub-20 protagonizó un papelón que va más allá de lo deportivo. La 'albiceleste' cayó 2-0 ante Marruecos en la final y salieron decepcionados al no conseguir el título.

A través de las las redes sociales: se hizo viral un video que mostró a los jugadores celebrando efusivamente en el vestuario, entonando cánticos de campeón, días antes de disputar la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Esta inoportuna euforia se convirtió en la burla global tras la derrota.

Marruecos silenció la fiesta de la Selección Argentina

La final se disputó en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. Si bien se esperaba un partido parejo, la diferencia en la cancha fue abismal. Marruecos, dirigido con inteligencia táctica y una tremenda concentración, no tardó en asestar los golpes mortales.

En tan solo 17 minutos, la 'Albiceleste' recibió dos estocadas de las que jamás se pudo recuperar. El héroe marroquí, Yassir Zabiri, se erigió como la figura de la noche, firmando un decisivo doblete a los 12 y 29 minutos. El marcador 2-0 fue inamovible, dejando a los jóvenes argentinos sumidos en la frustración y las lágrimas.

"A Marruecos el domingo les vamos a ganar y la vuelta vamos a dar", fue el cántico que entonaron los argentinos llenos de confianza.

Marruecos le aguó la fiesta a Argentina en el Mundial Sub-20

Para Marruecos, este triunfo significa una gloria histórica. La obtención de su primer título mundial juvenil subraya el crecimiento imparable del fútbol marroquí en todas las categorías.

Esta nación africana se convierte en la segunda del continente, después de Ghana (2009), en levantar esta copa, consolidando una racha de éxitos que incluye el cuarto puesto en Catar 2022 y la medalla de bronce olímpica en París 2024.

Mientras Marruecos celebra una gesta que marca un antes y un después, Argentina se lamenta por dejar escapar una nueva oportunidad de recuperar el trono juvenil que no conquista desde Canadá 2007.