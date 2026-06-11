México vs Sudáfrica EN VIVO: arranca el Mundial 2026 por La Suplente

El Mundial 2026 comienza este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Los aficionados podrán seguir la reacción en vivo por La Suplente, el formato digital de Deportes RCN que acompañará cada encuentro transmitido por el Canal RCN durante la Copa del Mundo.

La transmisión especial permitirá vivir el estreno del torneo desde una perspectiva diferente, con comentarios, análisis y reacciones en tiempo real mientras rueda el balón en el antiguo Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿Dónde ver México vs Sudáfrica en vivo?

El compromiso entre México y Sudáfrica marcará oficialmente el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más grande en la historia del fútbol con 48 selecciones participantes.

Los seguidores podrán acompañar el encuentro a través de la señal oficial y también conectarse con La Suplente, el espacio digital de Deportes RCN que comentará el partido con un estilo cercano, relajado y pensado para quienes disfrutan el fútbol entre amigos.

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La propuesta combina información, entretenimiento y reacciones instantáneas durante cada jugada del encuentro inaugural.

Partido histórico para el Mundial 2026 en vivo

México vuelve a ser protagonista de una inauguración mundialista y hace historia al convertir el fútbol en una pasión llena de cultura y alegría.

El escenario será el legendario Estadio Azteca, sede de momentos inolvidables para el fútbol mundial y que nuevamente concentra la atención de millones de aficionados.

Además, el combinado mexicano llega con la presión de ser anfitrión y con la ilusión de superar una barrera que ha perseguido a varias generaciones: alcanzar por primera vez unas semifinales mundialistas.

Por su parte, Sudáfrica buscará sorprender desde el primer partido y comenzar con pie derecho su participación en el torneo.

¿Qué artistas estarán en la ceremonia de apertura del Mundial?

La inauguración contará con una destacada presencia musical antes del pitazo inicial.

Entre los artistas confirmados aparecen Shakira, quien interpretará el tema oficial del Mundial 2026, además de figuras como J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.

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La combinación de fútbol, música y espectáculo convertirá el debut entre México y Sudáfrica en uno de los eventos deportivos más seguidos del año.