Jorge Luis Pinto hizo oficial su salida del Cali y explicó sus razones contundentes

Lo que venía siendo un secreto a voces se confirmó en la tarde de este sábado 8 de julio cuando el experimentado entrenador santandereano Jorge Luis Pinto hizo pública su renuncia a la directiva del Deportivo Cali, luego de no tener la autoridad suficiente para negar o confirmar fichajes que pretenden desde la gerencia deportiva.

Razones de la salida de Jorge Luis Pinto

El pasado viernes el director técnico ya había sido contundente al asegurar que si el ‘Chino’ Sandoval, polémico delantero colombiano, llegaba a su plantel, él no iba a tener de otra que presentar inmediatamente su renuncia, ya que el perfil de este jugador no funcionaba para su idea y no estaba de acuerdo con su arribo.

Pues todo parece indicar que a la directiva del Deportivo Cali poco le importó el pensamiento de su entrenador y preferirían el fichaje de este delantero a continuar con el proceso liderado por el experimentado técnico.

Mediante sus redes sociales, Jorge Luis Pinto se pronunció en un comunicado a la opinión pública en el que explicó las razones de su renuncia al Cali y aprovechó para agradecer a todos los aficionados que lo acompañaron durante estos meses al frente del equipo.

“Así como ya lo hice ante el Comité Ejecutivo del club, quiero informarle a la opinión pública que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como DT del Deportivo Cali a partir de la fecha (8 de julio)”, escribió inicialmente.

Agradeciéndole a Dios por la oportunidad que me dio de vivir otra linda experiencia profesional, quiero informarle a la opinión pública la decisión que he tomado respecto a mi situación en el Deportivo Cali. pic.twitter.com/LZQPBWSzE4 — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) July 8, 2023

“Con profundo compromiso, profesionalismo, entrega y pasión, acepté el desafío de liderar al equipo y trabajar junto a ustedes para superar la difícil situación deportiva que atraviesa el club”, agregó.

“Debido a circunstancias y la imposibilidad de compartir decisiones que no están alienadas a mis principios y valores, me veo obligado a tomar esta decisión en contra de mi voluntad y sentimiento. Siempre estaré agradecido con los directivos”, fueron las razones que explicó respecto a su renuncia.

“Deseo lo mejor para el club, una institución que ha dejado huella en el fútbol colombiano y que merece estar siempre en los primeros lugares”, concluyó.