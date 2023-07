¿Por qué se va ‘JuanFer’ del Junior y cuáles fueron sus inconformismos?

Sin lugar a dudas una de las noticias de la semana en el fútbol colombiano es la casi definitiva salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla luego de que aparentemente tuviera algunos disgustos con su entrenador el ‘Bolillo’ Gómez y decidiera renunciar al club al que llegó el pasado enero y en el que solo disputó siete partidos.

Quintero llegó en enero al Junior, se puso la camiseta ‘10’ del equipo rojiblanco y firmó un contrato histórico para lo que es el fútbol colombiano. Alrededor de seis mil millones de pesos ha recibido el colombiano en su estancia en el país, pero su rendimiento no está a la par.

Lamentablemente, ‘JuanFer’ sufrió una lesión delicada cuando corría la sexta jornada del FPC y a partir de allí todo fue diferente. El ‘10’ había sido uno de los más destacados de su equipo en las primeras fechas, pero la lesión lo alejó del protagonismo.

En total fueron 540 minutos los que disputó Quintero en la Liga BetPlay anotando tan solo un gol. Por Copa Sudamericana jugó 90’ minutos y sufrió la eliminación de su equipo en primera fase.

El paso de Quintero por Junior no solo no ha sido el mejor, sino que ha sido bastante malo. Desafortunadamente debido a su lesión, el ‘10’ se ausentó la gran mayoría del campeonato y ahora, al parecer, habría tenido un fuerte disgusto con su entrenador, por lo que tomó la decisión de marcharse del club en el que no brilló.

De acuerdo con el analista del Canal RCN, Carlos Antonio Vélez, el antioqueño no estaría contento por los manejos que tiene el ‘Bolillo’ Gómez con el grupo y se consideró maltrato por el DT: “Serio distanciamiento con el DT. No comparte su manera de jugar, su estilo, su manejo y su trato. Quiere ganar títulos y cree que en @JuniorClubSA no lo logrará con la idea de juego actual. Se consideró relegado y maltratado”, escribió el comentarista en sus redes sociales.

Por su parte, al parecer Quintero le estaba solicitando al club juniorista más garantías de las que ya tenía para continuar en la institución, algo difícil de conseguir para un mercado como el colombiano más allá del poderío económico de la dirigencia barranquillera. Sus frecuentes lesiones hicieron pensar de más a los encargados.

La versión de @JuniorClubSA (no oficial pero verificada)

JFQuintero quería q le compraran el pase. 1.5 M de dólares. Renovación de contrato,q al precio actual, serían unos 4.5M más por tres años. En 6 meses jugo 7 partidos(mucho tiempo lesionado) lo q suponía un costo por juego… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 8, 2023

El Junior de Barranquilla tuvo un fracaso rotundo al no poder ingresar ni al grupo de los ocho finalistas del fútbol colombiano y quedar eliminado en la primera llave que disputó de la Copa Sudamericana. Después de la inversión que realizó la institución para este semestre, el equipo se fue a vacaciones antes de lo pensado y ‘JuanFer’ ya tendría las maletas listas para dejar Barranquilla.