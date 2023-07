Muy sonriente, Juan Fernando Quintero se despidió de sus compañeros del Junior

La salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla es inminente y solo resta la oficialización por parte de la institución. El ‘10’ ex River Plate se despidió de sus compañeros este viernes en horas de la mañana y ya habría llegado a un acuerdo con la directiva para que su marcha se dé sin inconvenientes.

Todo parece indicar que ‘JuanFer’ se molestó con su DT, Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez debido a unas situaciones que no fueron de su gusto, algunos tratos y planteamientos, por lo que le comunicó inmediatamente a la dirigencia de la institución su intención de salir.

Según Carlos Antonio Vélez, analista del Canal RCN, por otro lado también existe la versión del club barranquillero, en donde al parecer señalan que Quintero quería más garantías de las que ya tenía en su contrato para continuar en el plantel y debido a las posibilidades económicas del fútbol colombiano, fue imposible complacerlo.

En total fueron 540 minutos los que disputó Quintero en la Liga BetPlay anotando tan solo un gol. Por Copa Sudamericana jugó 90’ minutos y sufrió la eliminación de su equipo en primera fase.

El paso de Quintero por Junior no solo no ha sido el mejor, sino que ha sido bastante malo. Desafortunadamente debido a su lesión, el ‘10’ se ausentó la gran mayoría del campeonato y ahora, al parecer, habría tenido un fuerte disgusto con su entrenador, por lo que tomó la decisión de marcharse del club en el que no brilló.

Despedida de ‘JuanFer’

Después de un impresionante recibimiento en el Metropolitano de Barranquilla sobre el mes de enero, Quintero no dejó grandes alegrías a una afición que colmó el estadio para verlo y ahora su despedida fue tan solo de sus compañeros.

🚨 Juan Fernando Quintero (30) despidiéndose de sus compañeros del #Junior. Imágenes exclusivas de @WinSportsTV que consiguió @JoseHugoIllera 🔴⚪️🔵



👀 La directiva no puso ningún impedimento a la salida del volante, por no estar de acuerdo con el ‘Bolillo’ Gómez pic.twitter.com/FxUnWQbwyu — Pipe Sierra (@PSierraR) July 7, 2023

En las imágenes difundidas por Win Sports se puede observar cómo el mediocampista antioqueño fue pasando puesto por puesto en la sede de entrenamiento donde Junior realiza la pretemporada y cada uno de sus compañeros fue despidiéndose de él y su corto paso por la institución.