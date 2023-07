Jorge Luis Pinto prendió las alarmas en el Deportivo Cali a pocos días de iniciar el torneo

La crisis en el Deportivo Cali cada día se agudiza más, pues luego de la salida de varios jugadores por incumplimiento en los pagos por parte de la directiva, Jorge Luis Pinto, entrenador del equipo caleño, abrió la puerta para una posible salida del club, teniendo en cuenta que se cansó de las promesas de la junta directiva.

En conversaciones con Antena 2 de Cali, Jorge Luis Pinto manifestó su inconformismo frente a la junta directiva, que incumplió una vez más en el pago de los jugadores y esto sería la gota que rebosó la copa, puesto que la situación económica del Deportivo Cali está cada vez más complicada.

“Tuve una conversación muy seria con el presidente del club que está por fuera del país, y le planteé mi ida totalmente por qué estoy viendo cosas muy complejas, estamos mirando (…) no ha llegado transferencia económica”, fueron algunas de las declaraciones de Jorge Luis Pinto tras su posible salida del Deportivo Cali.

Además, Marino Millan, periodista de Win Sports, dio a conocer más información sobre la situación que está viviendo el Deportivo Cali, dejando claro que la directiva del equipo ‘azucarero’ le ha incumplido a Jorge Luis Pinto en las condiciones que el santandereano puso para quedarse en el club.

“Las horas de Pinto están ‘contaditas’ (…) Él se quedó en el Deportivo Cali con una condición, que le tengan al día el plantel de jugadores, además, de la ubicación de unos cuantos refuerzos requeridos para adelantar su trabajo”, aseguró el periodista en mención sobre la situación de Pinto en el Deportivo Cali.

De igual forma, agregó: “cuenta con 20 jugadores canteranos, ayer (lunes) no se presentó a la práctica (Pinto) y habló con el presidente para decirle ‘hasta aquí llegué’ porque no cumplieron, no le pagaron a los jugadores, se les deben dos meses al plantel”.

Nuevo jugador del Deportivo Cali

En medio de la difícil situación que vive el Deportivo Cali, Pipe Sierra, periodista de Win Sports, informó que el equipo ‘Azucarero’ ya tendría su primer refuerzo para la próxima temporada. Se trata de Luis ‘El Chino’ Sandoval, quien salió el Junior de Barranquilla por actos de indisciplina y ya tendría todo arreglado con el equipo caleño.

“Luis ‘Chino’ Sandoval (24) será nuevo jugador del #Cali. El delantero llega libre tras haber rescindido su contrato con el Junior (que lo tenía de ‘Plan B’)”, aseguró el periodista en mención.

Además, se confirmó que Nicolás Vikonis, arquero uruguayo, fue ofrecido al Deportivo Cali y todo parece indicar que el arquero campeón con Millonarios en el 2017 sería el nuevo guardameta del equipo azucarero para la próxima temporada.

