Jorge Mendes pasó a representar a figura del fútbol colombiano

El joven futbolista Samy Merheg, una de las promesas más interesantes del fútbol colombiano, ha dado un paso trascendental en su carrera al firmar contrato con Gestifute, la prestigiosa agencia de representación encabezada por el reconocido empresario Jorge Mendes. Con tan solo 18 años, Merheg comienza a abrirse camino en el exigente mundo del fútbol internacional de la mano de una de las firmas más influyentes del planeta, responsable de la carrera de auténticas estrellas del deporte.

Gestifute, con sede en Portugal, es una de las agencias con mayor peso en el mercado de fichajes y ha sido clave en el desarrollo de jugadores de talla mundial. Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Bradley Barcola, João Neves, James Rodríguez, Rubén Neves y Radamel Falcao García son solo algunos de los nombres que han formado parte de la lista de representados por Mendes, considerado el agente más poderoso del fútbol moderno. Ahora, Samy Merheg se une a este selecto grupo con la ilusión de seguir creciendo profesionalmente y encontrar un nuevo club en el extranjero tras su salida del Deportivo Pereira.

Un nuevo comienzo tras su salida del Deportivo Pereira

Merheg, de nacionalidad colombo-libanesa, decidió no continuar en el Deportivo Pereira luego de que se hiciera pública la crisis económica que atraviesa el club y los problemas con los pagos atrasados a varios jugadores. Al finalizar su vínculo contractual, el talentoso mediocampista ofensivo quedó libre y con la posibilidad de negociar directamente su futuro deportivo, situación que aprovechó para vincularse con Gestifute y poner su carrera en manos de expertos en el manejo de talentos jóvenes.

En una fotografía difundida en redes sociales, se le ve en la sede principal de Gestifute en Portugal junto a Jorge Mendes, oficializando el acuerdo que podría marcar un antes y un después en su trayectoria. Según fuentes cercanas al entorno del jugador, su prioridad es continuar su carrera en Europa, donde busca un entorno competitivo que le permita potenciar su talento y desarrollar su estilo de juego.

Un talento en ascenso con proyección internacional

A sus 18 años, Samy Merheg es considerado uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección del fútbol colombiano. Su perfil técnico, su visión de juego y su madurez dentro del campo han despertado el interés de varios clubes que lo han seguido desde su paso por el Pereira. Con el respaldo de Gestifute y la experiencia de Jorge Mendes, el mediocampista espera dar el salto hacia el fútbol europeo en los próximos meses.

RELACIONADO Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026

Esta alianza representa una oportunidad única para el jugador, quien ahora tendrá acceso a una red global de contactos y clubes de élite. De concretarse su llegada a un nuevo equipo en el exterior, Merheg no solo consolidará su carrera profesional, sino que también se convertirá en uno de los nuevos embajadores del talento colombiano en el fútbol internacional.