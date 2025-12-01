Gigante sudamericano se interesa seriamente en James Rodríguez: los clubes que buscan al ‘10’

El ciclo de James Rodríguez en el Club León de México llega a su final. El mediocampista colombiano, de 34 años, no continuará en el conjunto ‘esmeralda’ luego de que la directiva decidiera no renovar su contrato, el cual vence oficialmente en diciembre de este año. Su paso por el fútbol mexicano deja sensaciones mixtas: si bien mostró destellos de su talento y liderazgo, las lesiones y la irregularidad le impidieron consolidarse como figura determinante en la Liga MX.

Con el vínculo a punto de finalizar, el ‘10’ de la Selección Colombia deberá tomar una decisión rápida sobre su futuro. Una pausa prolongada podría ser perjudicial para sus aspiraciones de llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, torneo que James tiene como una de sus grandes metas deportivas.

Su entorno ya estaría evaluando propuestas y analizando las mejores opciones tanto en lo económico como en lo futbolístico, priorizando un destino donde pueda tener continuidad y protagonismo.

Interés de clubes de la MLS y un gigante sudamericano atento

De acuerdo con información publicada por el reconocido periodista internacional Ekrem Konur, desde la MLS de Estados Unidos han surgido varios pretendientes dispuestos a contar con los servicios del colombiano. Equipos como LA Galaxy, Orlando City y Toronto FC habrían manifestado su interés en ficharlo, seducidos no solo por su calidad técnica sino también por su potencial mediático, ya que James continúa siendo una figura con gran impacto internacional.

Sin embargo, la liga norteamericana no es el único posible destino. Según el mismo reporte, Flamengo de Brasil, uno de los clubes más poderosos de Sudamérica, también estaría monitoreando la situación del cucuteño, al igual que América y Tigres de México, e incluso el New York City FC. La experiencia y jerarquía de James lo convierten en una opción atractiva para equipos que buscan reforzar su mediocampo con un jugador capaz de marcar diferencias y aportar liderazgo en momentos clave.

Un futuro por definirse antes del Mundial 2026

El mediocampista cafetero atraviesa una etapa crucial de su carrera. Con el Mundial de Norteamérica a la vuelta de la esquina, James sabe que necesita encontrar un club donde pueda competir al máximo nivel y mantenerse en ritmo constante. Su talento sigue siendo indiscutible, y la selección dirigida por Néstor Lorenzo continúa considerándolo una pieza importante dentro del proceso clasificatorio.

De concretarse su llegada a la MLS o a un grande de Sudamérica, el colombiano podría reencontrarse con un entorno más favorable para explotar su fútbol y recuperar continuidad. Lo cierto es que, una vez más, el mercado internacional pone los ojos sobre James Rodríguez, un jugador cuya calidad y legado aún despiertan interés en distintas partes del mundo.