Escucharon a James Rodríguez revelar su próximo destino antes del Mundial 2026

James Rodríguez se despidió del fútbol mexicano y ya tendría nuevo destino previo al Mundial 2026, según lo que habría confesado el propio jugador a personas cercanas durante una actividad con la Selección Colombia. El mediocampista cafetero dejará al Club León y ya le apunta a un nuevo reto internacional.

¿Dónde jugará James Rodríguez para el 2026?

Fuentes cercanas al Club León confirmaron que James Rodríguez no continuará en el equipo, ya que su contrato vence el 31 de diciembre y no hubo acercamientos para una renovación.

Aunque el colombiano dejó destellos de su talento en la Liga MX, su paso estuvo marcado por altibajos por un proyecto deportivo que perdió fuerza durante el segundo semestre del año. Esta situación habría acelerado su salida y su decisión de buscar un nuevo destino antes del Mundial 2026.

El periodista italiano Fabrizio Romano adelantó que el mediocampista quedará libre a partir del 1 de enero y ya maneja ofertas de diferentes ligas. Sin embargo, el periodista Sebastián Heredia, habló en La FM y reveló detalles:

Parte del equipo filmó un rodaje de una de las marcas de la Selección y me contaron que James entre una de sus charlas dijo que va a jugar en la MLS y que se radicaría en la Florida

James Rodríguez y su futuro en la MLS

Según Heredia, durante una grabación comercial con la Selección Colombia, James Rodríguez contó que planea continuar su carrera en Estados Unidos, radicándose en Florida.

De esta manera, los dos equipos que juegan en la Major League Soccer en este Estado son el Inter Miami, donde brilla Lionel Messi, y el Orlando City, que cuenta con el entrenador colombiano Óscar Pareja y varios compatriotas en su plantilla.

Todo apunta a que James Rodríguez asumirá un nuevo desafío en la MLS, un destino que le permitiría mantenerse en ritmo competitivo con miras al Mundial 2026, en el que espera representar a Colombia en la máxima cita del fútbol mundial.