José Pékerman está cerca de un nuevo equipo tras su fugaz paso por Venezuela: todos los detalles

Tres años después de su última experiencia en los banquillos, José Néstor Pékerman podría volver a dirigir en el fútbol argentino. El técnico argentino, recordado por su paso exitoso con la Selección Colombia y su reciente ciclo con Venezuela, se perfila como el principal candidato para asumir el mando de Talleres de Córdoba, según anunció un dirigente del club.

Adrián Gruppi, aspirante a la presidencia de Talleres, confirmó públicamente que, en caso de resultar electo, Pékerman sería su elegido para dirigir al equipo profesional. El anuncio se dio durante el lanzamiento oficial de su campaña, donde resaltó la importancia de contar con un entrenador que impulse el talento joven del club.

El plan deportivo de Gruppi incluye a Pékerman como líder del proyecto

Dentro del movimiento “Talleres Es De Su Gente”, Daniel Brizuela sería el encargado de la dirección deportiva, con la misión de cerrar los detalles del acuerdo con el experimentado entrenador. Gruppi explicó que su propuesta busca formar jugadores desde las divisiones menores y que Pékerman es el técnico ideal para consolidar esa visión.

Creemos que necesitamos un técnico a la altura de captar esos jóvenes y promoverlos a la primera división. Ese técnico, para nosotros, sería José Néstor Pékerman.

El desenlace se conocerá el 19 de octubre, cuando se realicen las elecciones internas de Talleres de Córdoba. Si Gruppi gana los comicios, el regreso del técnico argentino al banquillo sería inminente. Actualmente, el equipo es dirigido por Carlos Tévez, y ocupa la casilla 12 en la liga argentina.

La trayectoria de José Pékerman: selecciones, clubes y logros

José Pékerman es uno de los entrenadores más respetados del continente. Su carrera comenzó en las divisiones menores de Argentina, donde ganó los Mundiales Sub-20 de 1997 y 2001, además de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995.

Posteriormente, dirigió a la selección absoluta de Argentina en el Mundial de Alemania 2006, y más adelante vivió una etapa dorada con Colombia, clasificándola a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Su trabajo con la 'Tricolor' fue clave para consolidar una generación histórica liderada por James Rodríguez y Falcao García.

En clubes, su experiencia incluye pasos por Toluca y Tigres UANL en México, con un rendimiento del 50 % tras 48 partidos dirigidos.