Jugador del Inter de Milán atropelló y mató a adulto mayor en accidente de tránsito: esto se sabe

Una polémica enorme se ha armado en las últimas horas de este martes tras conocerse que un portero de la plantilla del Inter de Milán, Josep Martínez, se vio involucrado en un grave accidente que terminó con la vida de un adulto mayor de 81 años.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el siniestro vial ocurrió cerca a las instalaciones de entrenamiento del club en Fenegrò, en la zona de Como.

Esto se sabe del accidente del portero de Inter

Ahora bien, las informaciones apuntan que la víctima, que se desplazaba en silla de ruedas, sufrió una desconcentración, lo que habría cambiado el rumbo del vehículo y ser arrollado por el portero español.

La mujer que conducía el coche de detrás del español también presenció el incidente y notó el movimiento anormal de la silla de ruedas eléctrica.

“El impacto fue extremadamente violento. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato: un helicóptero, una ambulancia y los carabinieri", informaron medios europeos.

Además, informan que el futbolista se mostró visiblemente afectado por el incidente y colaboró con las autoridades para esclarecer las causas.

Como resultado del suceso, el Inter de Milán canceló la rueda de prensa de su entrenador, Cristian Chivu, que estaba programada para esta tarde.