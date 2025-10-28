Habló por primera vez el futbolista que se rompió el cuello tras chocar con una valla publicitaria: ¿podrá volver a jugar?

El pasado 5 de octubre de 2025, se presentó una aparatosa lesión en la segunda división de China.

En un partido del Guangxi Pingguo F.C., Samuel Asamoah, el futbolista que ha jugado en el medio campo de la Selección de Togo y tiene 31 años, se encontraba protegiendo el balón cerca de la línea de banda y recibió una entrada que lo hizo estrellarse contra una de las vallas publicitarias.

Fue así como se golpeó fuertemente en su cabeza, se rompió el cuello y se quedó con el miedo de que quedara parapléjico.

¿Cuál fue el parte médico del Guangxi Pingguo F.C. luego de que Samuel Asamoah se rompió el cuello?

Luego de que Samuel Asamoah fue sacado del terreno de juego en una camilla y recibió atención médica inmediata, Guangxi Pingguo F.C., su equipo, informó que había sufrido fracturas en varias vértebras cervicales, que tenía un bloqueo vertebral y que se detectó una compresión nerviosa.

Además, reconocieron que existía el riesgo de una paraplejia severa que lo alejara para siempre de las canchas.

Sin embargo, en las últimas horas, Samuel Asamoah reapareció, fue captado por la AFP y entregó un parte médico alentador.

¿Qué dijo Samuel Asamoah, el futbolista del Guangxi Pingguo F.C., tras romperse el cuello?

La AFP encontró a Samuel Asamoah en una tienda de frutas y observó que caminó sin problema alguno.

Además, él, con un cuello ortopédico, dijo lo siguiente:

"Sigo agradeciendo a Dios por el regalo que me ha hecho".

Mientras tanto, un familiar que lo acompañó también rompió el silencio para asegurar que se está recuperando de la mejor manera y que podría jugar en aproximadamente dos meses.

No obstante, de acuerdo a lo que ha dado a conocer el Guangxi Pingguo F.C., el equipo que milita en la segunda división de China, no quieren apresurarse y, por lo tanto, la rehabilitación podría demorarse tres meses.