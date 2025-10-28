CANAL RCN
Deportes

Habló por primera vez el futbolista que se rompió el cuello tras chocar con una valla publicitaria: ¿podrá volver a jugar?

El futbolista fue detectado por la AFP y habló de su recuperación. ¿Qué dijo?

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

AFP

octubre 28 de 2025
12:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 5 de octubre de 2025, se presentó una aparatosa lesión en la segunda división de China.

En un partido del Guangxi Pingguo F.C., Samuel Asamoah, el futbolista que ha jugado en el medio campo de la Selección de Togo y tiene 31 años, se encontraba protegiendo el balón cerca de la línea de banda y recibió una entrada que lo hizo estrellarse contra una de las vallas publicitarias.

VIDEO | Futbolista se rompe el cuello en pleno partido y su club teme a que quede discapacitado
RELACIONADO

VIDEO | Futbolista se rompe el cuello en pleno partido y su club teme a que quede discapacitado

Fue así como se golpeó fuertemente en su cabeza, se rompió el cuello y se quedó con el miedo de que quedara parapléjico.

¿Cuál fue el parte médico del Guangxi Pingguo F.C. luego de que Samuel Asamoah se rompió el cuello?

Luego de que Samuel Asamoah fue sacado del terreno de juego en una camilla y recibió atención médica inmediata, Guangxi Pingguo F.C., su equipo, informó que había sufrido fracturas en varias vértebras cervicales, que tenía un bloqueo vertebral y que se detectó una compresión nerviosa.

Además, reconocieron que existía el riesgo de una paraplejia severa que lo alejara para siempre de las canchas.

Sin embargo, en las últimas horas, Samuel Asamoah reapareció, fue captado por la AFP y entregó un parte médico alentador.

¿Qué dijo Samuel Asamoah, el futbolista del Guangxi Pingguo F.C., tras romperse el cuello?

La AFP encontró a Samuel Asamoah en una tienda de frutas y observó que caminó sin problema alguno.

Además, él, con un cuello ortopédico, dijo lo siguiente:

"Sigo agradeciendo a Dios por el regalo que me ha hecho".

¡Chelsea fichó a un arquero colombiano! Ya firmó su contrato
RELACIONADO

¡Chelsea fichó a un arquero colombiano! Ya firmó su contrato

Mientras tanto, un familiar que lo acompañó también rompió el silencio para asegurar que se está recuperando de la mejor manera y que podría jugar en aproximadamente dos meses.

No obstante, de acuerdo a lo que ha dado a conocer el Guangxi Pingguo F.C., el equipo que milita en la segunda división de China, no quieren apresurarse y, por lo tanto, la rehabilitación podría demorarse tres meses.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

¿Por qué no le permitieron jugar en Bogotá al América de Cali y Boyacá Chicó?

Chelsea

¡Chelsea fichó a un arquero colombiano! Ya firmó su contrato

Copa del Rey

Real Madrid y Barcelona será transmitidos por el Canal RCN y Win Sports

Otras Noticias

Cámara de Representantes

Partido de la U suspende a presidente de la Cámara por “promover” la creación de la Nueva U

En un comunicado dirigido a la opinión pública advirtieron que el representante Julián López Tenorio no podrá seguir presidiendo la Plenaria de la Cámara.

Visa

Estas son las restricciones que tienen los turistas en EE.UU. aunque tenga la visa: tome nota

En caso de incumplir con ello, el extranjero afrontará duras consecuencias.

Aida Victoria Merlano

¿Sí hubo infidelidad en su última relación? Aida Victoria Merlano no se quedó callada y reveló esto

Comercio

Tesla aterriza en Colombia: esta es la fecha que entrará en operación el gigante de Elon Musk

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja