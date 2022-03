Juan Cruz Real le apuesta al “calor de Barranquilla" para la vuelta de Sudamericana

La Equidad plantó cara con un empate 0-0 el jueves contra el Junior de Barranquilla, un rival que se suponía superior, y dejó abierta la llave de colombianos de la fase inicial de Copa Sudamericana 2022.

En el estadio El Campín de Bogotá, los 'aseguradores' no se doblegaron ante una nómina considerablemente superior en nombres, pero que en el juego se vio disminuido por un planteamiento defensivo que no pudo quebrar.

“No, uno queda satisfecho cuando gana, pero sí quedo satisfecho con la seriedad con la que jugó el equipo, no es fácil venir a Bogotá. El equipo completó un cuarto partido que no le hacen gol desde el juego, solo nos han hecho gol, que fue de penalti. Vamos logrando esa solidez. Los números finales es que mis jugadores fueron superiores, pero no tuvimos eficacia. La serie está abierta, es el primer tiempo de esta eliminatoria”, comentó Juan Cruz Real en conferencia de prensa tras el término del encuentro.

La altitud de la capital colombiana (2.640 msnm) y un equipo que se ubicó en propio campo los 90 minutos impidieron que el internacional colombiano Miguel Ángel Borja y compañía anotaran.

Por esa razón, el entrenador argentino se mostró confiado que el clima de Barranquilla dará una mano para que su equipo logre la clasificación.

Al final, independientemente de que queríamos ganar, es un buen resultado para nosotros, sabiendo que la serie se define en Barranquilla, donde hay calor, humedad, donde el equipo ha mostrado fortaleza, trabajaremos para buscar esa clasificación dentro de ocho días

Juan Cruz Real destacó el trabajo de La Equidad

Por último, el entrenador también se refirió a lo presentado por su rival, donde aseguró que es un equipo que “tiene oficio en defender en bloque bajo”.

“Equidad es un equipo que tiene oficio en defender en bloque bajo, acumular muchos efectivos en su área, es normal que el que trata de elaborar es el que más le cuesta, es normal eso. Nos pudimos haber llevado la victoria”

En el partido de vuelta, el 17 de marzo en la caribeña Barranquilla, se sabrá quién clasifica a la fase de grupos del segundo torneo de fútbol más importante del continente.

