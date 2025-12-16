CANAL RCN
Colombia Video

Reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado

Ocho senadores de la Comisión Séptima votaron a favor de archivar una de las reformas más controvertidas del gobierno Petro.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
11:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante el debate de este martes, la Comisión Séptima del Senado decidió archivar la reforma a la salud con 8 votos a favor y 5 en contra. La iniciativa, considerada una de las principales apuestas del Gobierno, no logró superar las dudas sobre su viabilidad financiera y quedó suspendida en la recta final del periodo legislativo.

Reforma a la salud: exministros advierten sobre riesgos y cifras alarmantes
RELACIONADO

Reforma a la salud: exministros advierten sobre riesgos y cifras alarmantes

Los senadores que votaron por el archivo fueron Miguel Ángel Pinto, presidente de la Comisión y miembro del Partido Liberal; Nadia Blel, del Partido Conservador; Norma Hurtado, de La U; Ana Paola Agudelo, del Mira; Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, y Berenice Bedoya, de Alianza Social Independiente.

En contraste, respaldaron la aprobación del proyecto Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva, del Pacto Histórico; Fabián Díaz, de Alianza Verde, y Ómar de Jesús Restrepo, de Comunes.

Fundación Liga Ama suspende atención a afiliados de Nueva EPS en Risaralda por millonaria deuda
RELACIONADO

Fundación Liga Ama suspende atención a afiliados de Nueva EPS en Risaralda por millonaria deuda

La reacción del ministro Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue uno de los primeros en reaccionar tras el archivo de una de las reformas más controvertidas del gobierno Petro. "Esperaron hasta el último día para hundir la Reforma a la Salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la Laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata", indicó Benedetti.

Debate por la sostenibilidad financiera

La senadora Norma Hurtado explicó que el Gobierno no logró sustentar la estabilidad financiera del sistema en los próximos diez años, con una deuda estimada en 126 billones de pesos, equivalente a cerca de siete puntos del PIB. “Hemos tomado una decisión muy responsable. Hoy no fue posible que el ministro de Hacienda sustentara esta propuesta”, señaló.

Tras la votación, el senador Fabián Díaz apeló la decisión, lo que significa que la plenaria del Senado deberá pronunciarse sobre si acoge o no la apelación.

En caso de prosperar, el proyecto pasaría a otra comisión para continuar su discusión. Sin embargo, el Congreso inicia receso legislativo hasta el 16 de marzo, por lo que el futuro de la reforma quedará en suspenso al menos por tres meses, en un escenario político renovado y con nuevas dinámicas parlamentarias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud solicitó a la Corte prórroga para responder órdenes e incidente de desacato

Santander

Alerta por cilindro y bandera del ELN en la vía San Gil - Bucaramanga

Policía Nacional

A la cárcel hombre que asesinó a un uniformado de la Policía tras oponerse a un robo en Medellín

Otras Noticias

Quindío

Pueblos del Quindío ideales para viajar en Navidad: alumbrados, actividades y precios

Navidad con aroma a café: los pueblos del Quindío que brillan en diciembre. ¿Cuáles son los más visitados?

Clan del Golfo

El Clan del Golfo entra en la lista de grupos terroristas transnacionales de EE. UU.

La decisión fue confirmada por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Peajes

Peajes sin efectivo: Nu Colombia y GoPass anuncian alianza para pagos digitales

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno

Liga BetPlay

Wilmar Roldán sorprendió y confesó cuál es la hinchada más complicada del fútbol colombiano