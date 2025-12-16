Reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado

Durante el debate de este martes, la Comisión Séptima del Senado decidió archivar la reforma a la salud con 8 votos a favor y 5 en contra. La iniciativa, considerada una de las principales apuestas del Gobierno, no logró superar las dudas sobre su viabilidad financiera y quedó suspendida en la recta final del periodo legislativo.

Los senadores que votaron por el archivo fueron Miguel Ángel Pinto, presidente de la Comisión y miembro del Partido Liberal; Nadia Blel, del Partido Conservador; Norma Hurtado, de La U; Ana Paola Agudelo, del Mira; Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, y Berenice Bedoya, de Alianza Social Independiente.

En contraste, respaldaron la aprobación del proyecto Wilson Arias, Martha Peralta y Ferney Silva, del Pacto Histórico; Fabián Díaz, de Alianza Verde, y Ómar de Jesús Restrepo, de Comunes.

La reacción del ministro Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue uno de los primeros en reaccionar tras el archivo de una de las reformas más controvertidas del gobierno Petro. "Esperaron hasta el último día para hundir la Reforma a la Salud y así no poder revivirla en plenaria como hicimos con la Laboral. Han jugado con la salud de los colombianos de una forma cochina y barata", indicó Benedetti.

Debate por la sostenibilidad financiera

La senadora Norma Hurtado explicó que el Gobierno no logró sustentar la estabilidad financiera del sistema en los próximos diez años, con una deuda estimada en 126 billones de pesos, equivalente a cerca de siete puntos del PIB. “Hemos tomado una decisión muy responsable. Hoy no fue posible que el ministro de Hacienda sustentara esta propuesta”, señaló.

Tras la votación, el senador Fabián Díaz apeló la decisión, lo que significa que la plenaria del Senado deberá pronunciarse sobre si acoge o no la apelación.

En caso de prosperar, el proyecto pasaría a otra comisión para continuar su discusión. Sin embargo, el Congreso inicia receso legislativo hasta el 16 de marzo, por lo que el futuro de la reforma quedará en suspenso al menos por tres meses, en un escenario político renovado y con nuevas dinámicas parlamentarias.