Selección Colombia suma nueva baja para la próxima convocatoria FIFA: defensor volvió a lesionarse

El cuerpo técnico de la Selección Colombia, encabezado por Néstor Lorenzo, enfrenta un nuevo desafío de cara a los próximos compromisos internacionales.

A la ya conocida preocupación por la situación de los jugadores, Carlos Cuesta y el mediocampista Nelson Deossa, cuyas lesiones recientes han encendido las alarmas en la concentración de la Tricolor, este miércoles se sumó la del lateral Juan David Cabal.

El joven defensor de la Juventus, volvió a sufrir una lesión, en este caso muscular en su muslo derecho, durante un partido de la Champions League contra el Villarreal.

Este es el parte médico de Juan David Cabal

La imagen de Cabal abandonando el campo entre lágrimas es un indicio de la seriedad del percance, y si bien se esperan los exámenes detallados, su participación en la convocatoria es prácticamente nula.

Este jueves, el departamento médico de Juventus emitió el comunicado oficial confirmado que estará lejos de las canchas hasta nueva orden.

“Los exámenes realizados establecieron que el jugador sufría una lesión de nivel intermedio en el bíceps femoral del muslo derecho”, indicó el conjunto bianconero en su página web. “En dos semanas se realizarán nuevos exámenes para determinar la duración precisa de su convalecencia”.

¿Cuándo serán los amistosos de Colombia?

La Selección Colombia de Fútbol Masculino de Mayores tiene programados cuatro partidos amistosos internacionales para octubre y noviembre de 2025, como parte de su preparación para el Mundial de 2026.

Colombia vs. México