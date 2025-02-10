Revelan fecha en la que Colombia jugaría por primera vez frente a la Portugal de CR7

La selección Colombia podría protagonizar un histórico partido amistoso en marzo de 2026 frente a Portugal, un enfrentamiento que hasta ahora nunca se ha dado en el fútbol internacional. La noticia genera gran expectativa, ya que sería la primera vez que el combinado tricolor tendría la oportunidad de medirse ante el equipo europeo liderado por Cristiano Ronaldo, figura que durante años ha sido admirada por la afición colombiana.

Según la prensa portuguesa, particularmente el medio A Bola, la Federación de Fútbol de Portugal analiza la posibilidad de programar duelos de preparación antes del inicio del Mundial de 2026. Dentro de los rivales considerados aparecen dos selecciones sudamericanas: Colombia y Ecuador, siendo la tricolor una de las principales opciones.

Cristiano Ronaldo, la gran atracción del partido

La presencia de Cristiano Ronaldo sería el gran atractivo del encuentro. El portugués, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, nunca ha enfrentado a Colombia, ni en partidos oficiales ni en choques preparatorios. Este escenario abriría la posibilidad de que los hinchas cafeteros vean a su selección medirse frente al máximo goleador histórico de Portugal, quien sigue vigente pese al paso de los años.

Para Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, un partido de este calibre serviría no solo como preparación, sino también como una vitrina internacional para medir fuerzas contra un rival de peso mundial. El choque sería ideal para evaluar variantes tácticas, probar jugadores y dar rodaje a futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en el proceso de cara al Mundial.

La expectativa crece a medida que se acerca el desenlace de las clasificatorias europeas, donde Portugal lidera con solidez su grupo y todo indica que en octubre asegurará matemáticamente su cupo. Si se confirma el amistoso, Colombia tendría la oportunidad de sumar un nuevo capítulo en su historia futbolística enfrentando a un rival al que nunca ha desafiado, con la posibilidad de ver en acción a Cristiano Ronaldo frente al equipo cafetero.