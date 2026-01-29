Juan Fernando Quintero: "Ser capitán de River es un orgullo"

Juan Fernando Quintero atraviesa uno de los momentos más brillantes desde su regreso a River Plate y volvió a ser determinante en el torneo Apertura del fútbol argentino. Este miércoles, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo consiguió su segunda victoria en el campeonato al imponerse con claridad 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata, en un estadio Monumental que volvió a celebrar después de varios meses sin triunfos como local. El gran protagonista de la noche fue el volante colombiano, autor de los dos goles y líder futbolístico del equipo.

River fue superior de principio a fin, pero encontró en Quintero la llave para transformar el dominio en goles. Con personalidad, talento y precisión, el mediocampista antioqueño volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más influyentes del plantel y una pieza clave en el esquema de Gallardo.

Un partido condicionado y el talento de JuanFer

El encuentro tomó un rumbo favorable para River desde muy temprano. A los 12 minutos, Gimnasia se quedó con diez jugadores por la expulsión de Manuel Panaro, sancionado tras un fuerte planchazo sobre Fausto Vera que fue revisado por el VAR. A partir de ese momento, el conjunto visitante optó por replegarse en su propio campo, cediendo completamente la iniciativa.

River monopolizó la posesión del balón, aunque le costó encontrar espacios ante un rival cerrado. La primera gran advertencia llegó con un tiro libre de Quintero que exigió una notable intervención del arquero Nelson Insfrán. Sin embargo, la insistencia tuvo premio. A los 40 minutos, el colombiano volvió a pararse frente al balón en una jugada similar y, esta vez, sacó un potente zurdazo que se coló junto a un palo, desatando el desahogo de la hinchada en el Monumental.

Doblete, liderazgo y cinta de capitán

En el inicio del segundo tiempo, River no tardó en liquidar el partido. Facundo Colidio envió un centro rasante desde la izquierda y Quintero apareció en el área para conectar un zurdazo cruzado que selló el 2-0 definitivo. El gol confirmó su noche perfecta y ratificó su rol protagónico dentro del equipo.

El partido, que tuvo emociones y roces, terminó con más expulsiones: Matías Viña vio la roja en River a los 56 minutos y Jorge de Asís fue expulsado en Gimnasia en tiempo de adición. Aun así, nada empañó la actuación del volante colombiano, que además llevó la cinta de capitán.

Tras el encuentro, JuanFer destacó el trabajo colectivo y la evolución del equipo. Señaló que River va por el camino correcto, que tácticamente se siente sólido y que el gol es consecuencia del funcionamiento. A nivel personal, reconoció que el semestre anterior estuvo marcado por lesiones, pero aseguró que siempre intenta responder cuando el equipo lo necesita. “Llevar la cinta es un orgullo”, afirmó.

Con este rendimiento, Juan Fernando Quintero no solo lidera a River dentro del campo, sino que confirma que atraviesa un momento imparable, siendo decisivo y recuperando su mejor versión en el fútbol argentino.