Juan Fernando Quintero recibió una oferta millonaria de este exótico país

Luego de confirmarse la salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla, son varios los clubes que quieren contar con el volante creativo, pese a sus pocos minutos de rodaje con el cuadro ‘tiburón’, en donde solamente jugó siete partidos en seis meses, a causa de una lesión.

De acuerdo con varios sectores de la prensa, el futbolista tuvo algunas diferencias con el estratega Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, al no sentirse titular en el esquema deportivo del técnico de Junior, situación que lo hizo despedirse del club, dar un paso al costado y buscar otro equipo.

“La forma en la que el profesor Hernán Darío Gómez juega, no la cuestiono para nada, absolutamente en nada. Simplemente por mis características, lo que viví y lo que vi, sentí que no encajaba, no me iba a sentir bien y no iba a explotar mis cualidades”, mencionó Quintero en una entrevista con Win Sports.

De esta manera, el jugador se despidió de la afición barranquillera, en medio de críticas, ya que los directivos invirtieron una suma millonaria en el futbolista.

Juan Fernando Quintero recibió una suma millonaria con el Junior

De acuerdo con el periodista Carlos Antonio Vélez: “Un trabajador en Colombia que gane el salario mínimo mensual debería trabajar aproximadamente 29 años para ganar lo que el futbolista cobró en un solo partido. Jugó 7 partidos y ganó una fortuna. En Junior me dieron el dato de lo que se ganaba: cobró tres mil millones de pesos. Lo que quiere decir que cada partido le costó a Junior, más o menos, 430 millones de pesos. Es una fortuna en seis meses”, comentó el relator en el programa radial Planeta Fútbol.

Luego de confirmar su salida del club barranquillero, Quintero quedó como agente libre y puede negociar con cualquier equipo del mundo. Ante esta noticia, varios sectores de la prensa mencionaron a México y a Estados Unidos como posibles destinos del futbolista colombiano. Sin embargo, un nuevo país se metió en la disputa por contratar al volante creativo.

Quintero recibió oferta de un país exótico

En las últimas horas, el periodista deportivo, Diego Rueda, comentó que el futbolista podría continuar su carrera futbolística en Arabia Saudita, ya que recibió una propuesta millonaria de la Liga Profesional Saudí, situación que se encuentra analizando el jugador.

De partir al continente asiático, ‘JuanFer’ llegaría al campeonato en donde se encuentran grandes figuras como Cristiano Ronaldo, David Ospina, Karim Benzema, Kanté, Roberto Firmino, entre otros.

