Juan Fernando Quintero rompió el silencio y reveló si tiene posibilidades de volver a Junior de Barranquilla

Juan Fernando Quintero, que está acordando su salida del América de Cali porque el club le confirmó que no tiene cómo pagarle un dinero que le adeuda, le concedió una entrevista a Carlos Antonio Vélez en la mañana de este 27 de junio.

El volante creativo de la Selección Colombia explicó qué fue exactamente lo que pasó con el club 'escarlata' y, además, se animó a responder si es cierto que ha tenido nuevos acercamientos con el Junior de Barranquilla.

Por lo tanto, reconoció que se molestó mucho cuando salió a la luz la situación personal que él estaba enfrentando en el América de Cali y dio a entender que esa información habría podido filtrarse desde adentro del club.

Además, dejó claro que, previo al partido vs. el Independiente Medellín, habló con el 'Polilla' da Silva para que no lo tuviera en cuenta debido a que ya no se jugaban nada y sintió que lo estaban dejando expuesto.

En medio de esa coyuntura, Carlos Antonio Vélez le preguntó si existe alguna posibilidad de volver al Junior de Barranquilla y Juan Fernando Quintero se animó a responder. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

Juan Fernando Quintero aclaró si es cierto que existe una posibilidad de volver al Junior de Barranquilla

"Siempre he tenido la posibilidad de hablar con ellos indirectamente. Desde que me fui de Junior hemos estado en contacto con don Fuad, con Alex, con Héctor Fabio, que son personas que les tengo mucho aprecio. Sí me han preguntado, pero yo por obvias razones no puedo estar escuchando a nadie", inició afirmando Juan Fernando Quintero.

"Tengo contrato con América y hasta que yo no solucione la situación no voy a escuchar a nadie más. Obviamente, tengo ofertas, pero el deber, el derecho y la prioridad es América", concluyó el volante de la Selección Colombia.

Juan Fernando Quintero responsabilizó a América de Cali de lo sucedido

La versión que surgió desde el principio es que un inversionista es el que le debe un bono a Juan Fernando Quintero y que nunca apareció para pagárselo. Sin embargo, el creativo dejó claro que él firmó el contrato fue con el club.

"Cuando uno firma el contrato, lo hace con el club y no con terceros. Ahora, seguramente existirán terceros, pero uno como futbolista profesional nunca firma contratos con quien no es", detalló Juan Fernando Quintero.