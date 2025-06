‘JuanFer’ se despachó contra el América: confirmó su salida y habló de su futuro

Juan Fernando Quintero se quejó directamente con el manejo que ha tenido el América de Cali con su situación deportiva y personal y además de confirmar su salida del cuadro escarlata, el mediocampista antioqueño contó detalles de lo que ha sido la relación con la dirigencia durante los últimos días.

Juan Fernando Quintero, una de las figuras más reconocidas del fútbol colombiano, habló sin rodeos sobre su difícil situación en América de Cali. En entrevista con el programa 'Palabras Mayores', el talentoso mediocampista dejó en evidencia su molestia frente a los recientes rumores que han circulado en la prensa, los cuales involucran supuestas deudas salariales por parte del club y datos de su contrato que, según él, nunca debieron hacerse públicos.

La tensión ha ido creciendo en las últimas semanas y el jugador no ocultó su incomodidad con parte de la dirigencia escarlata. “Todo el tiempo toca salir a desmentir cosas en Colombia. Ya se tornó difícil porque el hincha del América está confundido con la situación”, expresó visiblemente molesto.

Aunque afirmó tener buena relación con Tulio Gómez, máximo accionista del club, fue claro en señalar que “filtrar temas personales” es una falta de respeto, y que su compromiso siempre ha sido total desde el primer día.

“El respeto también es innegociable”: Quintero se defiende con firmeza

Durante la conversación, Quintero aseguró que su llegada a América fue un acto de compromiso con el fútbol colombiano y con la institución, incluso revelando que renunció al 40% de su ficha para poder firmar con los escarlatas. “Yo estaba muy estable en Argentina, vine porque creí en el proyecto”, comentó. No obstante, con el paso del tiempo, la situación económica se volvió insostenible. “Firmé con América, no con terceros. Pero ahora me dicen que no pueden asumir la deuda”, declaró, en referencia al incumplimiento en los pagos de su salario.

También expresó que el club se comunicó con él para informarle que no seguirían contando con sus servicios, una decisión que, según sus palabras, él asumió con dignidad. “Si me tengo que ir, me voy con la cabeza en alto. Gracias a Dios tengo mercado”, aseguró. Quintero también fue enfático en defender su reputación: “Para muchos puedo ser un mercenario, pero desde que nací he sido ganador. Lo único que no negocio es mi dignidad deportiva y como persona”.

Un final anticipado con sabor a desencanto

El ciclo de Quintero en América de Cali parece haber llegado a su fin en medio de una mezcla de decepción y firmeza personal. A pesar de las críticas y las especulaciones, el futbolista antioqueño dejó claro que siempre respetó su trabajo y que no permitirá que se juegue con su imagen. “Yo no había hablado nada porque tengo respeto, pero también me hago respetar”, concluyó. Ahora, el volante espera cerrar este capítulo con el profesionalismo que lo ha caracterizado y abrir uno nuevo en su carrera, en otro destino donde su talento vuelva a brillar sin interferencias fuera de la cancha.