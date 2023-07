Juan Guillermo Cuadrado tendría todo acordado para llegar a otro 'gigante' del fútbol italiano

Juan Guillermo Cuadrado quiere seguir compitiendo al máximo nivel y prolongaría su estadía en la Serie A, de Italia. El experimentado extremo antioqueño, de 35 años, tendría todo acordado para llegar a otro 'grande' del calcio, luego de defender la camiseta de la Juventus por ocho años.

El jugador nacido en Necoclí había sido vinculado con River Plate y Racing. Sin embargo, Cuadrado recibió una oferta del Inter de Milán y seguirá ofreciendo su talento en el fútbol europeo. El 'nerazzurri', finalista en la última edición de la Champions League, está reforzando su nómina para conquistar títulos y volver a los puestos de privilegio.

Fabrizio Romano, reconocido periodista italiano especializado en fichajes, adelantó la inminente llegada del exjugador del Independiente Medellín al Giuseppe Meazza. El comunicador ya dio el "here we go" ("aquí vamos"), una frase que usa cuando la trasferencia ya le fue confirmada.

Este sería el quinto club italiano para Cuadrado. Recordemos que ya jugó en Udinese, Lecce, Fiorentina y la 'vecchia signora'. El antioqueño ha disputado 477 partidos en la Serie A, en los cuales se ha reportado con 55 goles y 89 asistencias, según los datos suministrados por 'Transfermarkt'.

¿Qué dijo Fabrizio Romano sobre la llegada de Cuadrado al Inter?

"Juan Cuadrado firmará hasta junio de 2024 como nuevo jugador del Inter —las pruebas médicas ya están reservadas a principios de la próxima semana. Documentos en preparación, será oficial la próxima semana. Aquí vamos", publicó el periodista en su cuenta de Twitter.

¿Qué jugadores colombianos han jugado en el Inter de Milán?

Varios colombianos han brillado en el Inter de Milán. Iván Ramiro Córdoba es una leyenda del conjunto italiano, pues jugó desde 1999 hasta 2012 y conquistó 15 títulos. Nelson Rivas, Freddy Guarín, Jeison Murillo y Eddie Salcedo también pasaron por esta histórica institución.