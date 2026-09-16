Cuadrado contó la charla que tuvo con Falcao tras firmar con Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado dio sus primeras declaraciones como jugador de Millonarios y, durante su presentación oficial, recordó a uno de los futbolistas con los que compartió varios años defendiendo a la Selección Colombia: Radamel Falcao García.

El nuevo jugador del conjunto embajador reveló que ambos tuvieron una conversación después de que se conociera su llegada al club bogotano. La charla estuvo marcada por las bromas y por la posibilidad de que los dos vuelvan a coincidir en un mismo vestuario.

Falcao me felicitó y me dijo: ‘¿Cómo vas a ir en este momento que no estoy?', contó Cuadrado entre risas.

El colombiano aseguró que su respuesta también dejó abierta la puerta para un posible reencuentro:

Panita, todavía tiene la oportunidad. Prepárese, póngase bien y acá lo esperamos para que juguemos juntos, le dijo Cuadrado.

¿Qué dijo Cuadrado sobre Falcao y Millonarios?

Cuadrado habló con especial cercanía sobre Falcao y recordó la importancia que ha tenido el delantero en la historia reciente de la Selección Colombia.

El futbolista de Millonarios también hizo referencia a las críticas que recibió el ‘Tigre’ durante su paso por el conjunto capitalino y a la reacción de algunos aficionados frente a su rendimiento.

“Falcao es uno de los referentes que ha tenido Colombia”, señaló Cuadrado, antes de explicar que, al llegar a Bogotá, ha sentido el respaldo de los hinchas.

El nuevo ‘embajador’ reconoció que antes de aceptar el reto tuvo en cuenta que estaría expuesto a las opiniones de la afición.

“Antes de venir uno analiza todo eso, por supuesto que uno está expuesto a la crítica, hay personas que no tienen esa cultura del respeto. Uno sí viene con un poco de prevención”, explicó.

Sin embargo, Cuadrado aseguró que el cariño recibido durante sus primeros días en la capital ha sido diferente a cualquier prevención que pudiera tener.

¿Cuadrado y Falcao podrían jugar juntos en Millonarios?

Por ahora, la presencia de Falcao en Millonarios pertenece al pasado reciente, mientras que Cuadrado acaba de comenzar su etapa con el club.

La frase del nuevo refuerzo, sin embargo, dejó sobre la mesa una posibilidad que ilusiona a quienes recuerdan la sociedad de ambos con la Selección Colombia: volver a compartir camiseta.

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Cuadrado llegó al fútbol colombiano después de una extensa carrera internacional, en la que pasó por clubes como Juventus e Inter de Milán, mientras que Falcao también construyó una trayectoria de primer nivel en Europa.

Ahora Cuadrado tendrá que comenzar a escribir su propia historia con Millonarios. Y mientras el ‘Tigre’ sigue siendo un nombre presente entre los hinchas, el nuevo refuerzo azul ya dejó claro que le gustaría volver a compartir cancha con él.