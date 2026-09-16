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Hombre asesinó a una mujer con arma blanca dentro de su propia vivienda en Bogotá: huyó por los tejados

La Policía llegó a una vivienda tras recibir un aviso por una riña y encontró a la víctima sin signos vitales.

Capturan a presunto asesino de una mujer en Bogotá
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Valentina Bernal

septiembre 16 de 2026
03:50 p. m.
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Un llamado de la ciudadanía alertó a la Policía sobre una presunta riña al interior de una vivienda en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Una patrulla del CAI Britalia que realizaba labores de vigilancia recibió la información a través de la central de radio y se desplazó hasta el conjunto residencial para verificar lo ocurrido. Al llegar, una ciudadana manifestó a los uniformados que su madre había sido agredida.

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Los policías ingresaron al inmueble y encontraron a la mujer sin signos vitales. Además, presentaba una lesión visible en el cuello que, de acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, habría sido ocasionada con un arma cortopunzante.

Presunto asesino de la mujer intentó escapar por los tejados de la vivienda

Después de la agresión, el hombre señalado como presunto responsable habría intentado abandonar el lugar para evitar ser encontrado.

Según la Policía, el sujeto huyó por las viviendas aledañas y terminó desplazándose por los tejados de la zona. Sin embargo, la información entregada por habitantes y testigos permitió a los uniformados establecer hacia dónde se había dirigido.

La rápida reacción de los policías permitió ubicarlo sobre el tejado de una vivienda vecina, donde finalmente fue capturado.

¿Qué pasó con el presunto asesino?

El teniente coronel Nilson Hernán Figueroa Coronado, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la institución atendió el llamado de la comunidad y logró localizar al hombre señalado.

Mediante la rápida reacción policial, se logró ubicar y capturar a un hombre señalado como presunto responsable de los hechos.

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El detenido fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

Mientras avanza el proceso, las autoridades buscan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer y determinar la responsabilidad del capturado frente a estos hechos.

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