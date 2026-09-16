Yina Calderón reveló video de 'Epa Colombia' desde la cárcel y pidió ayuda por su situación

'Epa Colombia', conocida en redes sociales como Daneidy Barrera Rojas, volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras un video compartido por la también creadora de contenido Yina Calderón, quien reveló un vistazo a lo que está viviendo en la cárcel.

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Cabe recordar que Barrera Rojas fue trasladada a la cárcel de La Picaleña en la ciudad de Ibagué, tras pasar varios meses recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá. Las imágenes muestran un momento ocurrido al interior del centro de reclusión y contienen un reclamo realizado por Barrera.

¿Qué muestra el video que 'Epa Colombia' le envió a Yina Calderón?

En las imágenes reveladas por Yina Calderón se observa a 'Epa Colombia' grabando dentro del centro penitenciario mientras se desarrolla un momento que ella describe como tenso. Durante el video, la empresaria reclama por una situación relacionada con una persona que, de acuerdo con su relato, estaría haciéndole un reclamo.

En medio de la discusión, Barrera Rojas utiliza términos como “persecución” y “tortura” para referirse a lo que, según manifiesta en la grabación, estaría ocurriendo en su contra. También cuestiona la manera en que se estaría manejando una cortina dentro del espacio donde se encontraba.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la situación de Epa Colombia?

Calderón acompañó la publicación con un mensaje en el que manifestó su preocupación por las condiciones que estaría enfrentando su amiga. La influenciadora también solicitó públicamente ayuda para Barrera Rojas y dirigió su petición al presidente de Colombia.

No es justo todo lo que está pasando Epa Colombia, necesitamos ayuda urgente señor presidente.

El nuevo registro también llega después de la circulación de otras imágenes en las que se observa a Epa Colombia siendo trasladada hacia los juzgados de Ibagué. En ese material, la empresaria aparece con esposas en manos y pies mientras es custodiada por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).