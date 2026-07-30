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Murió gloria de Independiente Santa Fe y mundialista con la Selección Colombia

La noticia fue confirmada en la mañana de este 30 de julio.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
10:03 a. m.
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El fútbol colombiano está de luto porque falleció el último integrante del plantel que la Selección Colombia tuvo en el Mundial de Chile 1962.

Hernando 'Mono' Tovar, que nació el 17 de septiembre de 1937 en Girardot, Cundinamarca, y debutó como profesional en 1954 nada más y nada menos que en un clásico entre Independiente Santa Fe vs. Millonarios, partió de este plano terrenal a sus 88 años.

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La noticia fue confirmada por Independiente Santa Fe, club en el que jugó entre 1954 y 1965, siendo campeón en dos oportunidades: 1958 y 1960.

Así fue el mensaje de luto de Independiente Santa Fe tras la muerte de Hernando 'Mono' Tovar, su reconocido exjugador

En sus redes sociales, Independiente Santa Fe se despidió de uno de sus ídolos.

"Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Hernando 'Mono' Tovar, campeón en 1958 y 1960, y mundialista con la Selección Colombia en Chile 1962", escribió el elenco 'cardenal'.

"A sus seres queridos y amigos, un fraternal abrazo en este difícil momento", se complementó en el comunicado de luto.

La labor de Hernando 'Mono' Tovar tras el retiro del fútbol profesional

Después de culminar su carrera profesional, Hernando 'Mono' Tovar siguió ligado a Independiente Santa Fe, el equipo que amó toda la vida y en el que se destacó como zaguero y volante mixto.

Su misión fue la de ser el director de las divisiones menores del club y ayudar a que un gran número de jóvenes llegaran al plantel profesional.

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En su estancia como jugador de Independiente Santa Fe, Hernando 'Mono' Tovar disputó 204 partidos y anotó dos goles.

"Paz en la tumba del estelar jugador Hernando 'Mono' Tovar. Formó parte de Santa Fe y de la Selección Colombia que actuó por primera vez en un Mundial de Fútbol. A su familia y amigos, un abrazo fraterno", redactó Don Jediondo en su cuenta de X.

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