En la tarde de este 24 de octubre, el Pisa de Juan Guillermo Cuadrado enfrentó al Milán en condición de visitante, por la fecha 8 de la Serie A.

El futbolista colombiano fue suplente, pero ingresó al minuto 46 en reemplazo de Giovanni Bonfanti.

Al minuto 7, Milán comenzó ganando en San Siro con un gol de Rafael Leao. Sin embargo, sobre el minuto 60, Juan Guillermo Cuadrado estableció el empate parcial.

En video: así fue el golazo de Juan Guillermo Cuadrado vs. Milán, en Serie A

Cuando el partido entre Milán y Pisa se estaba acercando al minuto 60, Juan Guillermo Cuadrado se lanzó al ataque y, tras una jugada individual que él se inventó, consiguió un penalti.

En consecuencia, luego de la decisión del árbitro, él mismo tomó el balón y se paró en el punto penal para ejecutar el cobro.

Fue así como repiqueteó un poco, remató fuerte hacia la mano derecha del arquero Maignan, pero el francés eligió la dirección equivocada y no pudo impedir la celebración de Juan Guillermo Cuadrado.

Posteriormente, al minuto 86, M'Bala Nzola adelantó 1-2 al Pisa, pero Zachary Athekame, a los 93, impidió la derrota del Milán.

¿Cuándo vuelve a jugar el Pisa de Juan Guillermo Cuadrado en la Serie A?

El Pisa de Juan Guillermo Cuadrado volverá a jugar el próximo jueves 30 de octubre, a las 2:45 de la tarde (hora de Colombia).

Su rival será la Lazio, en el estadio Arena Garibaldi, y Pisa necesitará la victoria porque tan solo ha sumado cuatro puntos y se encuentra en la posición 17 de la Serie A.

Mientras tanto, la Lazio, que aún no ha jugado por la octava fecha del campeonato italiano, está en la doceava posición con 8 puntos. Esto después de ganar dos partidos, empatar dos y perder tres.