Escándalo en la Copa Sudamericana: jugador denuncia supuesto ofrecimiento de dinero

El volante uruguayo Santiago Arias, jugador de Cienciano de Perú, denunció un supuesto ofrecimiento de dinero por parte de un alto directivo de Montevideo City Torque para que futbolistas del conjunto peruano fueran expulsados durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La denuncia se conoció el viernes 18 de septiembre, cuando Arias regresó a Perú, un día después del encuentro disputado en Montevideo. City Torque ganó 3-0 y revirtió la serie para imponerse 3-2 en el marcador global y conseguir por primera vez la clasificación a las semifinales del torneo.

¿Qué denunció Santiago Arias sobre el partido entre Cienciano y City Torque?

Arias afirmó que la supuesta propuesta irregular habría sido realizada por quien identificó como el "presidente" de Montevideo City Torque. El futbolista, de 31 años, sostuvo que el plantel de Cienciano rechazó "rotundamente" el ofrecimiento.

"Les faltó poner que el presidente anda ofreciendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros", declaró el mediocampista al canal Inka Digital TV, al referirse también a publicaciones realizadas por City Torque en redes sociales después de la clasificación.

El jugador calificó de "muy fuerte" lo ocurrido y señaló que podría revelar posteriormente el monto que, según su denuncia, habría sido ofrecido para provocar las expulsiones. También cuestionó los mensajes publicados por el club uruguayo, que algunos hinchas de Cienciano consideraron provocadores.

¿Qué dijo City Torque sobre Cienciano y qué pasó con la denuncia?

En una publicación en la red X, Montevideo City Torque hizo referencia al rendimiento de Cienciano y señaló que el equipo peruano habría destacado únicamente por jugar en la altura de Cusco, ubicada a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

Arias respondió que el plantel priorizó el prestigio deportivo y la defensa de Cienciano. "Antes que plata, somos prestigio", afirmó el futbolista, quien además reconoció que City Torque fue un "justo ganador" de la serie pese a la denuncia que realizó.

Hasta el momento de la información suministrada, ni Cienciano ni Montevideo City Torque habían respondido a la solicitud de comentarios realizada por la AFP sobre el supuesto ofrecimiento. Además, Arias se refirió al directivo como "presidente", aunque el club uruguayo no cuenta con esa figura dentro de su organigrama.

Montevideo City Torque pertenece al City Group, grupo propietario también del Manchester City de Inglaterra. Tras eliminar a Cienciano, el conjunto uruguayo se enfrentará en octubre al Atlético Mineiro por un lugar en la final de la Copa Sudamericana.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.