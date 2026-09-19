¿El 'blooper' del año en la Liga BetPlay? Andrey Estupiñán desperdició gol con Millonarios

Este sábado 19 de septiembre, Millonarios recibió a Boyacá Chicó en el estadio El Campín, en lo que parecía ser un juego de trámite para el equipo de Alberto Gamero. Sin embargo, los mismos jugadores se encargaron de complicarse la tarea.

En el segundo tiempo, se presentaron varias opciones para ampliar la ventaja en el marcador y liquidar la historia, pero la falta de contundencia fue un tema que preocupó a los asistentes al estadio, principalmente en el caso del actual ganador de la Bota de Oro del fútbol colombiano, Andrey Estupiñán.

El terrible fallo de Andrey Estupiñán ante Chicó

Cuando el partido se encontraba 1-0, Millonarios logró hilar una buena jugada colectiva y tras un pase al medio por parte de Francisco Chaverra, Estupiñán quedó solo, debajo del arco y con el portero vencido. Sin embargo, mandó el balón por encima del arco.

Posteriormente, el mismo delantero quedó mano a mano para reivindicarse de su error, luego de un buen pase de Daniel Ruiz, pero remató muy ajustado y el balón se terminó estrellando en el palo, ahogando nuevamente el grito de gol de este jugador.

Al final de la historia, el fútbol terminó siendo generoso con Estupiñán. Sebastián Viveros del Castillo sacó un remate de media distancia y el balón le pegó en la espalda del '11' de Millonarios, desviando la trayectoria y ayudando a poner el 2-0 en el marcador.

Aunque parecía que estaba adelantado, por milímetros estuvo en posición reglamentaria y aunque el remate de Del Castillo iba con dirección de portería, el equipo arbitral le dio el gol a Estupiñán.

En la última jugada del partido, Mackálister Silva le dio un lindo pase de primera intención a Estupiñán, quien por fin definió de buena manera y selló la goleada por 3-0 a favor del equipo local.