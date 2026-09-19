Rescatan cuatro secuestrados en Antioquia: dos presuntos disidentes murieron

Una operación militar desarrollada en zona rural de Gómez Plata, en el norte de Antioquia, permitió rescatar a cuatro personas que permanecían secuestradas y afectar una comisión de la Estructura 36, señalada de realizar actividades criminales en esta zona del departamento.

La acción fue adelantada por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada del Ejército, en coordinación con la Sijín de la Policía de Antioquia, el GICCO y la Fiscalía Especializada 75.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas permanecían retenidas desde el pasado jueves y estaban en poder de cinco sujetos que, presuntamente, harían parte de la comisión de seguridad de alias ‘La Mona’, perteneciente a la Estructura 36, facción de alias ‘Calarcá’.

Combate dejó dos presuntos integrantes muertos

Durante la llegada de las tropas se registró un combate con los integrantes de la estructura. Como resultado, dos presuntos miembros del grupo armado murieron en desarrollo de operaciones militares.

Entre los fallecidos se encuentra alias ‘Huevo’, señalado por las autoridades como cabecilla de comisión. También murió una mujer que, según la información oficial, sería su compañera sentimental.

En medio del procedimiento fue capturado un hombre identificado con los alias de ‘Jair’ o ‘Sebastián’, quien resultó herido durante la operación y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial.

Incautaron armas y recuperaron a una menor

Entre las cuatro personas rescatadas se encontraba una menor de edad, quien resultó herida durante los hechos y recibió atención inicial por parte de personal médico militar. Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención especializada y quedó bajo protección de las autoridades competentes.

Durante el operativo también fueron incautados cinco fusiles, una pistola, 12 proveedores, 929 cartuchos de diferentes calibres, tres radios de comunicación, ocho teléfonos celulares y material de intendencia.

Según información de inteligencia militar, la comisión estaría relacionada con acciones de secuestro y extorsión contra comerciantes, agricultores, ganaderos y empresarios de municipios como Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe y Angostura.

Las autoridades indicaron que continuarán las operaciones contra las estructuras criminales que afectan la seguridad de las comunidades del norte de Antioquia.