¡Nuevo título! Así quedó el palmarés de Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla volvió a escribir una página dorada en su historia al proclamarse campeón de la Liga BetPlay del primer semestre de 2026. El conjunto barranquillero superó a Atlético Nacional en la serie definitiva y celebró una nueva consagración que ratifica su protagonismo dentro del fútbol colombiano durante los últimos años.

La conquista tiene un significado especial para la institución rojiblanca, pues representa su duodécimo título de Liga y le permite consolidarse entre los clubes más laureados del país. Además, el campeonato llega después de haber conquistado también el torneo del segundo semestre de 2025, lo que convierte al equipo en el actual bicampeón del fútbol profesional colombiano.

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La celebración se extendió por todo Barranquilla, donde miles de aficionados acompañaron a su equipo en una nueva conquista. El título premia un semestre de regularidad, compromiso y efectividad en los momentos decisivos, factores que terminaron marcando la diferencia frente a uno de los rivales más exigentes del campeonato.

Un nuevo trofeo para ampliar la vitrina rojiblanca

Con esta consagración, Junior alcanzó los 16 títulos oficiales en toda su historia. La cifra refleja el crecimiento institucional y deportivo que ha tenido el club a lo largo de las últimas décadas, convirtiéndose en uno de los referentes del balompié nacional.

El palmarés rojiblanco ahora está compuesto por 12 campeonatos de Liga, dos títulos de Copa y dos coronas de Superliga. Cada uno de esos logros ha contribuido a construir la identidad ganadora de una institución que año tras año se mantiene entre los principales aspirantes a los trofeos locales.

La obtención de una nueva estrella también fortalece el legado de varias generaciones de futbolistas que han vestido la camiseta rojiblanca y que han ayudado a posicionar al club como uno de los más exitosos del país.

¿Qué representa este bicampeonato para Junior?

Más allá de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, el bicampeonato confirma la estabilidad deportiva que ha logrado el conjunto barranquillero. Ganar dos torneos consecutivos en un campeonato tan competitivo como el colombiano es una muestra de consistencia, planificación y fortaleza colectiva.

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El equipo no solo consiguió mantenerse en la élite, sino que logró responder a la presión de defender el título obtenido en el segundo semestre de 2025. Esa capacidad para sostener el rendimiento en diferentes temporadas es una de las características que distinguen a los grandes campeones.

Con la estrella número 12 ya bordada en su escudo, Junior continúa ampliando su historia de éxitos y reafirma su condición de protagonista permanente del fútbol colombiano. El reto ahora será mantener la ambición competitiva y seguir aumentando una colección de títulos que ya ocupa un lugar privilegiado en el deporte nacional.