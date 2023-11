Juan Moreno se pronunció tras el garrafal el error en el juego Millonarios vs. Nacional

El primer juego de la final entre Atlético Nacional y Millonarios ha dejado un sinfín de comentarios entre todos los aficionados del fútbol colombiano, teniendo en cuenta las diferentes jugadas que se presentaron durante los 90 minutos, las cuales se han convertido en virales en las diferentes plataformas digitales.

Sin ninguna duda, una de las jugadas que fueron virales durante las últimas horas, fue el blooper de Juan Moreno, quien en los primeros minutos del partido cometió un grave error en la zona defensiva y le dio el primer gol a Atlético Nacional, dejando una de las jugadas más polémicas del fútbol colombiano.

Ante el grave error y los diferentes señalamientos en las redes sociales, Juan Moreno se pronunció por medio de sus redes sociales y asumió toda la responsabilidad del primer gol del equipo verdolaga, además le pidió perdón a todos los aficionados de Millonarios, quienes soñaban con una ventaja en el primer juego de la final de la Copa Colombia.

Palabras de Juan Moreno tras el error contra Nacional

“Quiero aprovechar la oportunidad para excusarme públicamente. Anoche en una infortunada jugada y con poca suerte cometí un error. Nadie se quiere equivocar. Aun así, estamos expuestos a eso. Pero lo asumo con total gallardía y responsabilidad”, fueron las primeras palabras del arquero de Millonarios.

Además, agregó: “Lo mejor de todo es que es sol siempre vuelve a brillar y hoy con más fuerza tengo unas ganas interminables de seguir luchando por este hermoso escudo. Gracias a los más de 30 mil hinchas que siguieron apoyándonos y todos los demás por esos lindos mensajes. Seguimos y seguiremos luchando. ¡Esta es la verdad FUERZA!”

Cabe recordar que la revancha de Juan Moreno será este domingo 19 de noviembre, al momento que Millonarios juegue su compromiso contra el América de Cali por la segunda fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Explicación de Juan Moreno tras el error contra Nacional

En zona mixta postpartido, Juan Moreno dio sus declaraciones de lo que fue la jugada, dejando claro que el error se presentó tras un efecto raro que hizo el balón y por tal motivo no pudo controlar la pelota al momento que salió de la portería.

“El balón me hace un extraño, como veo que Duque (Jefferson) iba a correr, entonces pienso que se quedaba ahí, pero la pelota picó y se fue, y con los taches me frené y no me dio tiempo de reaccionar”, afirmó Juan Moreno.