América de Cali y la figura que pidió David González para 2026: ya hay negociaciones adelantadas

El cuadro escarlata ya estableció los primeros contactos para hacerse con los servicios de un viejo conocido del cuerpo técnico.

FOTO: América de Cali

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
03:14 p. m.
América de Cali ya comenzó a armarse de cara a lo que será el primer semestre del técnico David González desde el inicio del semestre. Cabe recordar que este DT arribó al equipo a mitad de temporada y ni siquiera pudo dirigir a sus jugadores desde el terreno de juego.

En ese orden de ideas, el estratega antioqueño ya comenzó a pedir algunos nombres para plasmar su idea en el terreno de juego y dentro de las opciones de refuerzos, suena un jugador que ya dirigió en su paso por Deportes Tolima, donde fueron protagonistas al llegar a la final en 2024.

El ex-Tolima que busca América de Cali

Se trata de Yeison Guzmán, volante paisa de 27 años que actualmente se encuentra en Fortaleza de Brasil, donde tuvo muy pocos minutos a lo largo de este semestre, tras su llegada desde el fútbol ruso el pasado mes de septiembre.

Guzmán salió de Tolima rumbo a Torpedo de Rusia, que pagó una cifra cercana a dos millones de dólares, pero no se adaptó en esta liga y estuvo cerca de llegar a Millonarios (también por pedido de David González), pero se armó tremendo lío contractual y al final Fortaleza se quedó con él pagando 1 millón de dólares.

América y el factor que los beneficia en el caso Yeison Guzmán

América se ha interesado desde hace varios años en Guzmán, pero nunca lograron llegar a un acuerdo, principalmente por unas diferencias de algunos directivos con su representante, el chileno Kormac Valdebenito. Sin embargo, los problemas son cosa del pasado y ahora la relación es muy positiva.

Este agente también representa a Duván Vergara, quien recientemente tuvo un segundo ciclo por el equipo, además de Marlon Torres, defensa central del Deportes Tolima que también está sonando como un posible refuerzo americano en 2026.

