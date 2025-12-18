CANAL RCN
Deportes

¿Habrá hinchada visitante en Medellín para Nacional-Millonarios por Sudamericana?

La fase previa de la Copa Sudamericana ya citó el superclásico colombiano y los hinchas se preguntan si habrá ingreso de visitantes.

Nacional-Millonarios
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
03:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo de las fases previas de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, realizado este jueves 18 de diciembre, dejó una de las noticias más impactantes para el fútbol colombiano de cara a la temporada internacional de 2026. Atlético Nacional y Millonarios volverán a verse las caras en un duelo de alto voltaje que definirá un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, reeditando así uno de los clásicos más intensos y cargados de historia del país.

El enfrentamiento será a partido único y se disputará en el estadio Atanasio Girardot, durante la primera semana de marzo de 2026, según lo establecido por el calendario de la Conmebol. La localía quedó en manos del conjunto antioqueño, que buscará aprovechar el respaldo de su gente para avanzar en el certamen continental, mientras que el cuadro ‘embajador’ intentará dar el golpe en Medellín y meterse en la siguiente ronda del torneo.

¡Oficial! Atlético Nacional recibirá a Millonarios en Copa Sudamericana 2026: fecha
RELACIONADO

¡Oficial! Atlético Nacional recibirá a Millonarios en Copa Sudamericana 2026: fecha

Un clásico con boleto internacional en juego

Nacional y Millonarios no solo se jugarán el prestigio que siempre implica un superclásico colombiano, sino también la posibilidad de competir en la fase de grupos de un torneo internacional, un objetivo clave para ambos clubes en el inicio de la temporada. La trascendencia del partido eleva la expectativa entre las hinchadas y pone el foco del continente sobre el fútbol colombiano desde las primeras instancias del calendario Conmebol.

Al tratarse de un compromiso oficial organizado por la confederación sudamericana, el reglamento establece la obligatoriedad de permitir el ingreso de hinchada visitante. En ese sentido, Atlético Nacional estaría obligado a entregar algo más de 2.000 boletas para los aficionados de Millonarios que deseen acompañar a su equipo en el Atanasio Girardot, una situación que incrementa las exigencias logísticas y de seguridad para el evento.

Seguridad, reglamento y una posible excepción

No obstante, la marcada rivalidad entre ambas instituciones abre la puerta a un escenario alternativo. Nacional podría ampararse en el parágrafo 1 del artículo 30 del Reglamento de Seguridad de la Conmebol, el cual contempla la posibilidad de solicitar que un partido se dispute sin público visitante cuando existan riesgos comprobados para la seguridad.

Harold Santiago Mosquera no firmará con América ni con Millonarios: ya tiene equipo hasta el 2027
RELACIONADO

Harold Santiago Mosquera no firmará con América ni con Millonarios: ya tiene equipo hasta el 2027

En caso de que el club antioqueño eleve esta petición, será la propia Conmebol la encargada de analizar los argumentos y tomar una decisión final. De ser aprobada la excepción, Atlético Nacional debería asumir una sanción económica como consecuencia de no permitir el ingreso de la afición rival, tal como lo estipula la normativa vigente.

Mientras tanto, el país futbolero ya palpita un nuevo capítulo de una rivalidad histórica, con un cupo internacional en juego y un contexto que promete tensión, emoción y un ambiente digno de las grandes noches continentales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estadio Atanasio Giradot

Hincha de Medellín agredió con arma blanca a uno de Nacional: quedó captado en video

Atlético Nacional

Jorman Campuzano filtró el que sería el nuevo equipo de Marino Hinestroza en 2026

Mercado de Fichajes

Harold Santiago Mosquera no firmará con América ni con Millonarios: ya tiene equipo hasta el 2027

Otras Noticias

Migrantes

Oficiales de inmigración habrían recibido la orden de retirar la ciudadanía estadounidense de 100 a 200 personas cada mes

La cuota impuesta por la administración Trump contrasta con el número de personas desnaturalizadas en los últimos nueve años.

Bogotá

Alcalde Carlos Fernando Galán rechazó petición de liberar a 11 capturados por terrorismo en Bogotá

El mandatario se refirió a la reciente propuesta de varios congresistas del Pacto Histórico de liberar a integrantes del grupo PPP imputados por actos vandálicos.

Dólar

¿Imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 18 de diciembre de 2025? Así se cotizó

Artistas

Video: cantante sufre descarga eléctrica en pleno concierto y causa conmoción

Salud mental

Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta