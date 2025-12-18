¿Habrá hinchada visitante en Medellín para Nacional-Millonarios por Sudamericana?

El sorteo de las fases previas de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, realizado este jueves 18 de diciembre, dejó una de las noticias más impactantes para el fútbol colombiano de cara a la temporada internacional de 2026. Atlético Nacional y Millonarios volverán a verse las caras en un duelo de alto voltaje que definirá un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, reeditando así uno de los clásicos más intensos y cargados de historia del país.

El enfrentamiento será a partido único y se disputará en el estadio Atanasio Girardot, durante la primera semana de marzo de 2026, según lo establecido por el calendario de la Conmebol. La localía quedó en manos del conjunto antioqueño, que buscará aprovechar el respaldo de su gente para avanzar en el certamen continental, mientras que el cuadro ‘embajador’ intentará dar el golpe en Medellín y meterse en la siguiente ronda del torneo.

Un clásico con boleto internacional en juego

Nacional y Millonarios no solo se jugarán el prestigio que siempre implica un superclásico colombiano, sino también la posibilidad de competir en la fase de grupos de un torneo internacional, un objetivo clave para ambos clubes en el inicio de la temporada. La trascendencia del partido eleva la expectativa entre las hinchadas y pone el foco del continente sobre el fútbol colombiano desde las primeras instancias del calendario Conmebol.

Al tratarse de un compromiso oficial organizado por la confederación sudamericana, el reglamento establece la obligatoriedad de permitir el ingreso de hinchada visitante. En ese sentido, Atlético Nacional estaría obligado a entregar algo más de 2.000 boletas para los aficionados de Millonarios que deseen acompañar a su equipo en el Atanasio Girardot, una situación que incrementa las exigencias logísticas y de seguridad para el evento.

Seguridad, reglamento y una posible excepción

No obstante, la marcada rivalidad entre ambas instituciones abre la puerta a un escenario alternativo. Nacional podría ampararse en el parágrafo 1 del artículo 30 del Reglamento de Seguridad de la Conmebol, el cual contempla la posibilidad de solicitar que un partido se dispute sin público visitante cuando existan riesgos comprobados para la seguridad.

En caso de que el club antioqueño eleve esta petición, será la propia Conmebol la encargada de analizar los argumentos y tomar una decisión final. De ser aprobada la excepción, Atlético Nacional debería asumir una sanción económica como consecuencia de no permitir el ingreso de la afición rival, tal como lo estipula la normativa vigente.

Mientras tanto, el país futbolero ya palpita un nuevo capítulo de una rivalidad histórica, con un cupo internacional en juego y un contexto que promete tensión, emoción y un ambiente digno de las grandes noches continentales.