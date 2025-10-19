Juanfer perdió la cabeza: así reaccionó cuando Gallardo lo sacó del Talleres vs. River Plate

River Plate se impuso 0-2 ante Talleres de Córdoba por la fecha 13 del torneo argentino, con goles de Gonzalo Montiel (37’) y Maximiliano Meza (68’).

Sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano luego de la airada reacción de Juan Fernando Quintero al ser sustituido en el segundo tiempo.

El volante colombiano, quien fue reemplazado al minuto 64 por Facundo Colidio, no ocultó su frustración tras la decisión técnica de Marcelo Gallardo. Aunque saludó a su reemplazante y al entrenador, al llegar al banco de suplentes perdió la calma y lanzó un objeto mientras murmuraba visiblemente molesto.

“¡Siempre es la misma mie**a!”: el estallido de Juanfer

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en el que Quintero, con gesto serio y manoteando, expresó su inconformidad.

“¡Siempre es la misma mierda!”, se le escuchó decir en el camerino en plena transmisión, frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas de River Plate.

El gesto no pasó desapercibido para Gallardo, quien observó de reojo la escena sin emitir comentario alguno.

Quintero y su irregular presente en River

Desde su regreso al club, Juan Fernando Quintero ha disputado 15 partidos: ocho como titular y siete entrando desde el banco. No obstante, ha sido reemplazado en siete de las veces que inició el juego, algo que podría explicar su frustración.

La única vez que completó los 90 minutos fue en la derrota 2-1 ante Riestra en el Monumental, por lo que su situación genera dudas sobre su continuidad como pieza clave en el esquema de Gallardo.