Marcelo Gallardo no se guardó nada y explicó sin filtros por qué Juan Fernando Quintero no es titular en River

River Plate, en el estadio Monumental, recibió en la noche del 17 de septiembre a Palmeiras.

Este partido fue válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Juan Fernando Quintero, que fue protagonista con la Selección Colombia en las últimas dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas, no fue titular.

De hecho, Miguel Borja también inició en el banco de suplentes y el único colombiano que hizo parte del once inicial fue Kevin Castaño.

No obstante, tras una primera parte en la que Palmeiras fue ampliamente superior y se fue al descanso con un marcador a favor de 0-2, Juan Fernando Quintero ingresó en el inicio del segundo tiempo.

Y, con él en la cancha, River Plate comenzó a tener la posesión de la pelota, a acercarse al arquero de Palmeiras y a generar situaciones de peligro.

De hecho, el 'millonario' descontó en el minuto 89, por intermedio de Lucas Martínez Quarta, y quedó con opciones de pelear la clasificación en Brasil.

Además, en una de las últimas jugadas, Juan Fernando Quintero se ganó la ovación de todo el estadio. La razón fue que Palmeiras contratacó y él volvió a toda velocidad y realizó una barrida salvadora para evitar el 1-3.

Teniendo en cuenta ese alto rendimiento, a Marcelo Gallardo le consultaron la razón por la que Juan Fernando Quintero no ha sido titular en River y el director técnico respondió sin problemas.

Marcelo Gallardo reveló la razón por la que Juan Fernando Quintero no fue titular vs. Palmeiras en la Copa Libertadores

Tras el partido vs. Palmeiras, Marcelo Gallardo, en diálogo con los periodistas, reconoció que 'Juanfer' es un jugador diferente y que le aporta un plus al equipo.

Sin embargo, también aclaró que recién está retomando el ritmo debido a que tuvo molestias físicas en el último tiempo.

"Cuando 'Juanfer' está mejor nos da una frescura futbolística, pero creo que el primer tiempo también lo hubiera padecido porque ellos fueron superiores", afirmó Marcelo Gallardo.

"Es su primer partido en estos dos meses después de unas molestias que estaba sufriendo. Recién ahora se encuentra un poquito mejor y venía jugando por momentos en los segundos tiempos", agregó.

En consecuencia, todo parecería indicar que, apenas Juan Fernando Quintero esté al 100% en lo físico, iniciará a ser titular en River Plate.

¿Cuándo es el partido de vuelta del River Plate de Juan Fernando Quintero vs. Palmeiras?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores será el próximo miércoles 24 de septiembre, en el estadio Allianz Parque.

De acuerdo con lo que está registrado en la programación, la pelota comenzará a rodar a las 7:30 de la noche y habrá transmisión de ESPN y Disney+.