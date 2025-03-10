Como nunca antes visto: Juanfer se encaró con los hijos de Gustavo Costas

La clasificación de River Plate a las semifinales de la Copa Argentina no solo dejó alegría entre los hinchas del club, sino también un episodio polémico que tuvo como protagonista a Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano, habitualmente reconocido por su talento y carácter sereno, sorprendió a propios y extraños al mostrarse enfurecido luego del triunfo 1-0 sobre Racing Club en el estadio de Rosario Central.

Una vez finalizado el compromiso, los hijos de Gustavo Costas, actual técnico de Racing y exentrenador de Quintero durante su paso por el club argentino, se dirigieron al futbolista cafetero para reclamarle algo que aún no ha sido esclarecido en su totalidad. El colombiano reaccionó de manera airada y tuvo que ser contenido por varios de sus compañeros de River para que el cruce no escalara a mayores.

Un cruce inesperado con sabor a cuentas pendientes

Las imágenes del altercado comenzaron a circular en redes sociales y medios deportivos, generando todo tipo de interpretaciones. Según versiones cercanas, el reclamo de los hijos de Costas estaría relacionado con la pasada relación entre Quintero y Racing.

RELACIONADO La jugada de Juanfer Quintero por la que es aplaudido en Argentina y criticado en Colombia

Lo cierto es que la tensión vivida contrastó con la alegría millonaria por un triunfo que asegura al equipo dirigido por Marcelo Gallardo un lugar en las semifinales. Mientras los jugadores celebraban la clasificación, la atención se desvió hacia la escena de un Quintero irreconocible, dispuesto a responder con firmeza a quienes lo increparon.

River celebra, Quintero queda en el centro de la polémica

El episodio ha generado debate entre hinchas y analistas: algunos justifican la reacción del colombiano, recordando que los reclamos personales en medio de un contexto competitivo pueden caldear cualquier ánimo; otros, en cambio, consideran que Quintero debió mantener la calma para evitar darle un tinte negativo a la victoria.

RELACIONADO Palmeiras eliminó al River de Juanfer y Castaño y avanzó a semifinales de Libertadores

En cualquier caso, River sigue firme en su camino en la Copa Argentina, mientras que Quintero, más allá de su aporte futbolístico, quedó bajo los reflectores por un gesto que mostró su lado más humano y visceral en una noche de alta tensión.