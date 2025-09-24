Palmeiras eliminó al River de Juanfer y Castaño y avanzó a semifinales de Libertadores

Palmeiras volvió a demostrar por qué es uno de los clubes más competitivos del continente. Este miércoles, en un Allianz Parque lleno hasta las banderas, el equipo dirigido por Abel Ferreira venció 3-1 a River Plate y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Con esta victoria, el conjunto brasileño cerró la serie con un global de 5-2, después de haber ganado 2-1 en el duelo de ida en Buenos Aires.

El encuentro no fue sencillo para el Verdão, que comenzó en desventaja muy temprano. A los ocho minutos, Maximiliano Salas silenció el estadio con un gol que le devolvía la ilusión al cuadro argentino. Sin embargo, Palmeiras supo mantener la calma, ajustó su funcionamiento en la segunda mitad y encontró la igualdad gracias a un gol de Vitor Roque en el minuto 51, que marcó el inicio de la remontada.

El show de José Manuel López en el cierre

Cuando el partido parecía encaminarse a una definición angustiante, el argentino José Manuel "Flaco" López apareció en el tiempo de adición para sellar la clasificación con una actuación memorable. Primero, al 90+1, convirtió de penal tras una falta que además provocó la expulsión de Marcos Acuña por doble amonestación. Tres minutos más tarde, volvió a brillar con un potente remate desde el borde del área que dejó sin opciones al portero de River.

El doblete de López no solo le dio tranquilidad a Palmeiras, sino que desató la euforia en las tribunas, confirmando que el conjunto paulista será un rival temible en las semifinales.

A la espera de su próximo rival

Con la clasificación asegurada, Palmeiras ya pone la mira en su próximo desafío: la semifinal contra el ganador de la serie entre Sao Paulo y Liga de Quito. Los ecuatorianos llegan con ventaja de 2-0 tras el duelo de ida en la altura, pero deberán sostener el resultado este jueves en el Morumbi. Sea cual sea el rival, Abel Ferreira confía en el poder ofensivo de su equipo y en el empuje de su hinchada para llegar nuevamente a la final del torneo continental.