CANAL RCN
Deportes

La jugada de Juanfer Quintero por la que es aplaudido en Argentina y criticado en Colombia

Juanfer Quintero le cambió la cara a River Plate y protagonizó una espectacular jugada que divide opiniones.

Juanfer Quintero
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
07:49 a. m.
La noche de este miércoles 17 de septiembre tuvo como gran protagonista a Juan Fernando Quintero, quien se convirtió en tendencia en redes sociales en Argentina y Colombia durante el compromiso que River Plate perdió 1-2 frente a Palmeiras en el Monumental de Buenos Aires, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El volante antioqueño ingresó en la segunda parte y le cambió el ritmo al equipo dirigido por Marcelo Gallardo, dándole más claridad en el último tercio del campo y generando peligro sobre la portería de Weverton. Si bien River no logró igualar el marcador, el talento y la visión de juego de Quintero fueron determinantes para que el conjunto argentino mantuviera viva la ilusión de revertir la serie en el partido de vuelta en Brasil.

La acción que se volvió viral en redes sociales

Más allá de su aporte ofensivo, la jugada que convirtió a Quintero en tendencia ocurrió en el minuto 93. Palmeiras montó un contragolpe que parecía sentenciar la serie, pero el mediocampista colombiano emprendió una carrera de casi 40 metros para recuperar el balón con una barrida precisa que evitó el tercer gol del conjunto brasileño.

El Monumental explotó en aplausos, reconociendo el esfuerzo y la entrega de un jugador que en ocasiones ha sido criticado por su falta de sacrificio defensivo. En redes sociales, el video de la acción se volvió viral, generando comentarios de elogio tanto en Argentina como en Colombia.

Críticas y elogios en Colombia por su entrega

En el país cafetero, la jugada de Quintero abrió el debate entre los aficionados de la selección Colombia. Muchos destacaron su compromiso y sacrificio, mientras que otros recordaron que en el pasado se le ha señalado por no tener el mismo despliegue físico con la camiseta tricolor.

Lo cierto es que esta actuación en Copa Libertadores demuestra que el 10 está en un gran momento y que puede ser determinante para que River intente la remontada en São Paulo. Además, su entrega defensiva envía un mensaje claro: Juanfer está dispuesto a hacer el trabajo sucio si es necesario para ayudar a su equipo a clasificar.

