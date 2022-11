Juan Fernando Quintero: “Los culpables de no ir al Mundial somos los jugadores”

Juan Fernando Quintero es querido por la hinchada de River Plate tras el golazo que anotó en la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors. “Hoy en día lo estoy empezándolo a asimilar. Soy muy frío, no me dejo llevar de las situaciones malas ni las buenas, pero hoy en día veo que es un hecho que está muy arriba. Ese día me encerré y no celebré”.

El zurdo colombiano se considera “muy reservado y un tipo feliz. Con la madurez que uno ha adquirido, creo que lo más importante es ser feliz”. Además, en entrevista con Espn destacó que se divierte dentro de la cancha: “Juego con irresponsabilidad en medio de la responsabilidad. Uno se sale del entorno táctico y hace lo que cree que es bueno para el equipo. Seguramente fallaré algún pase o algo, pero trato de no traicionar mi juego. Con respeto a todos los colegas, pero pensar es difícil. Sobre todo, en Argentina, donde tienes uno o dos segundos con la pelota en los pies”.

El antioqueño, quien aseguró que busca los espacios en los videos que observa de los rivales antes de los partidos, afirmó que no se deja “llevar de los elogios ni de las críticas”. Y habló sobre sus orígenes: “La Comuna 13 es donde yo nací, donde yo crecí. Pertenezco a ellos. Ahí empecé en la escuela de mi tío”.

Acerca de las palabras que pronunció en el último partido de Marcelo Gallardo en el Monumental como técnico de River, manifestó: “Mucha emoción. Llevo haciendo duelo varios días. Para mí, es el mejor técnico que tuve. Me pegó duro la despedida. Me marcó y vivo muy agradecido”.

El exEnvigado se refirió al máximo rival de River: “Los hinchas de Boca me tratan con respeto”. Y agregó: “No importa que Boca salga campeón”.

También habló sobre su ídolo de niño: “Yo crecí viendo a Rivaldo. En Colombia tuve un maestro, que fue Néider Morantes, y a Giovanni Hernández”. Además, recalcó que “Messi es el mejor”.

La eliminación de la Selección Colombia

Sobre la ausencia de la Selección Colombia en el venidero Mundial de Catar 2022 (20 de noviembre al 18 de diciembre), Quintero dijo: “Muy difícil porque realmente somos culpables nosotros. Después de haber ido a dos mundiales seguidos, desaprovechamos esta oportunidad. Pero ese el fútbol, y que esto nos sirva para lo que se viene”.

Ante la pregunta de su continuidad en River, aseveró: “No sé si voy a seguir en River, pero yo siempre tengo como prioridad a River, que es mi lugar en el fútbol”.

Finalmente, habló acerca de su familia. “Admiro mucho a mi madre, a mis abuelos… admiro mucho a mi esposa. No tuve un padre. Admiro a esas personas que con ejemplo impactan”, concluyó.