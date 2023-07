‘JuanFer’ lanzó nuevos dardos contra el ‘Bolillo’: sus ‘likes’ que levantan polémica

La sorpresiva salida de Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla sigue dando de qué hablar especialmente en las redes sociales y el mismo futbolista antioqueño no ha tenido ningún problema en entregar señales que se suman a sus pasadas declaraciones acerca de Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez, actual entrenador del conjunto rojiblanco y con el que no tuvo entendimiento.

"No me siento cómodo y me voy porque en el aspecto futbolístico no encajo y en muchas cosas del manejo de grupo y que está habituado a hacer el profesor tampoco", dijo Quintero en entrevista con Win Sports hace un par de semanas.

Aunque en sus redes sociales, Junior nunca hizo oficial la salida de Quintero debido a todo el ruido que esta noticia estaba generando en el deporte nacional, ‘JuanFer’ sí se lo confirmó a los micrófonos de Win Sports y aseguró que su salida no obedecía a otra cosa que a una decisión personal por el poco entendimiento que tuvo con su entrenador.

El ‘Bolillo’ llegó a la mitad del campeonato pasado y debido a la lesión de Quintero, ambos no compartieron mucho sino hasta la pretemporada de este inicio de semestre.

Con las órdenes del ‘Bolillo’ y el no gusto de Quintero, todo terminó en su salida y ahora desde las redes sociales el mediocampista de la Selección Colombia envía algunas indirectas para su exentrenador.

Quintero no ha tenido problema en darle ‘me gusta’ a algunos comentarios que dejan los usuarios de Twitter acerca del módulo de trabajo del ‘Bolillo’ y tras la derrota del Junior, en condición de local, el pasado fin de semana, el ex River Plate aprovechó y dejó algunos dardos.

Recibido en enero por decenas de miles de aficionados del equipo más popular del Caribe colombiano, Quintero abandonó el Junior sin mostrar su mejor versión por un golpe en la tibia izquierda que lo marginó de las canchas y tras prematuras eliminaciones en la liga colombiana y la Copa Sudamericana.