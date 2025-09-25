Jugador de Deportivo Pasto se quebró ante señalamientos por presuntas apuestas

Este miércoles 24 de septiembre, se destapó un escándalo en el fútbol colombiano, luego de que el presidente de Deportivo Pasto, Óscar Casabón, señalara que un grupo de jugadores del plantel profesional de su equipo estarían involucrados en apuestas y supuestos amaños de partidos.

El directivo mencionó que el caso ya está en conocimiento de la Dimayor y las autoridades competentes, por lo que en los próximos días los futbolistas tendrán que presentarse a rendir descargos, ante el club y las instituciones reguladoras.

Adicionalmente, indicó que le pasó un listado al técnico Camilo Ayala, pues los presuntos implicados serían apartados inmediatamente de la concentración previo al juego vs. América de Cali. Este hecho, generó sospechas alrededor de varios jugadores.

Los jugadores del Deportivo Pasto que salieron de convocatoria

El cuadro 'Volcánico' había dado a conocer el listado de jugadores convocados para el duelo ante 'La Mechita', pero tras las declaraciones de Casabón, se presentaron cuatro cambios en la nómina: Diego Martínez, Joyce Ossa, Mauricio Castaño y Freddy Espinal, sin que se haya confirmado que ambos eventos estén relacionados entre sí.

Sin embargo, el foco quedó sobre el portero Diego Martínez, pues había sido reemplazado por el juvenil Jerónimo Osorno, pero presentó un problema físico, por lo que el veterano guardameta regresó nuevamente al listado y fue al banco de suplentes.

Diego Martínez rompió en llanto tras las declaraciones de Casabón

En la rueda de prensa tras la derrota ante América, todos los jugadores hablaron con la prensa, en donde expresaron su postura ante lo sucedido. Facundo Boné pidió a los directivos del club revelar las presuntas pruebas o de lo contrario, el grupo respaldará a sus compañeros.

Martínez pidió el micrófono y se quebró al expresarse ante la situación, pues debido al repentino en la convocatoria, está siendo señalado por prensa e hinchas. Aseguró que tiene la conciencia tranquila y que soñaba con poner fin a su carrera deportiva en este club.

El guardameta de 35 años aseguró que responderá ante la Dimayor, FIFA o la Fiscalía General de la Nación, pero que no permitirá que se hable de esta manera sobre su desempeño como profesional.